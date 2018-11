Arcadio Domínguez, el icono cumple 15 años

Érase una vez un joven grancanario que estudiaba Filosofía en Madrid, aficionado de la expresión artística y cultural, y con vocación a la pintura, que un buen día en el grupo de teatro de la facultad le encargaron ocuparse del vestuario de la obra La venganza de Don Mendo. Sin tradición y sin haber cogido nunca una aguja, inició con posterioridad a aquella inicial experiencia cursos de formación en la moda, sin ninguna pretensión, y de veraneo en Fuerteventura se enteró de unas becas de moda en el programa Gran Canari Moda Cálida. Han pasado 15 años de aquella aventura y hoy en día Arcadio Domínguez, que es ese muchacho con el que iniciamos este relato casi de cuento, se ha convertido en una firma referente con el icono de unas bailarinas como inseparables compañeras de viaje, que hoy en día ya se conocen popularmente como Arcadinas.

«Estoy muy agradecido al cariño que la gente de mi tierra me ha demostrado y me sigue demostrando durante estos 15 años »

15 años intensos. C7 ha querido analizar con Arcadio Domínguez su trayectoria. De aquel joven de 22 años que inició su andadura, casi a oscuras, a la realidad actual se ha producido un periodo de crecimiento continuo. «El inicio fue muy intenso. Todo iba muy rápido y en este mundo si te dejas llevar todo va a una velocidad enorme. El mejor de los trabajos ha sido ir creciendo a nivel personal y ser consciente de lo que quiero hacer en la vida. De aquel caballo desbocado del inicio se pasó a una mesura en la que era importante saber decir que no y aprender de ello. Muchas veces pensé quién me había mandado a meterme en este follón, sobre todo al principio, porque no sé si fui consciente o subconsciente de la situación. El inicio fue inesperado», relata con pasión.

Relajado, sentado en el sofá del salón de su casa y destacando sus grandes dotes de conversación, Arcadio Domínguez tras aquel rocambolesco inicio en la moda sigue relatando sus primeros pasos. «Hace 17 años me dijeron lo de la beca de estudiantes de moda en Gran Canaria y realicé prácticas. Conocí la industria y la pasarela Moda Cálida, pero después de ese periplo de becario mi intención era regresar a Madrid para continuar con mis estudios de Filosofía, seguir pintando y poder escribir algo. Surgió la idea de presentar un proyecto de marca, con un par de prendas para formar parte de Moda Cálida y me escogieron. El 3 de marzo de 2003 me hice autónomo y tenía como misión abrir el día 15 de ese mes la pasarela de Gran Canaria Moda Cálida en Infecar. Me encerré en el sótano de casa de mis padres, con la máquina de coser de mi abuela. Ahí me quedé sin pelo. Jajaja. No tenía ni nombre ni logo. Fui al registro totalmente a oscuras, sin ninguna ideal. Recuerdo que la del registro me dijo cómo me llamaba y le dije Arcadio Domínguez. «Ese es nombre de diseñador», me dijo. Jajaja. Y así se quedó. Aquella noche en Infecar fue preciosa y tuvo la colección una gran acogida de crítica y público. Mi familia alucinó. No podían imaginar un mes antes que iba a ser diseñador y a debutar en Moda Cálida. Desde el principio me he sentido muy reconocido por mis vecinos y vecinas, algo muy complicado», afirma.

«Las bailarinas, ahora llamadas Arcadinas, son algo entre mi madre y yo, y se convirtieron en una seña de identidad desde el inicio»

Pero el boom de Arcadio Domínguez, continuando un relato de cuento de hadas, se produjo a posteriori. «Aquella pasarela del estreno en Infecar pasó. Y ahora qué pensé. Me fui a la oficina de Moda Cálida y allí le solicité consejo a Araceli Díaz. Ella me dijo que tenía que ir a una Feria y presentar un dossier con mi colección. Madrid y Barcelona eran las alternativas, pero que era complicado que me aceptasen. Yo todo lo hacía muy local. Para hacer mis prendas acudía a la mercería de Vegueta, ya que no tenía proveedores ni nada. Pude acudir a esas ferias y presenté una colección basada en aquellos maravillosos años 50 de la publicidad norteamericana, con vestidos, faldas y pantalones con muchas flores pintadas a mano y una camiseta con unas bailarinas, que son una cosa entre mi madre y yo. Por allí pasó, sin yo saberlo claro, el jefe de compras nacional de El Corte Inglés y recibí una llamada de ellos para vender en El Corte Inglés camisetas con mis bailarinas pintadas a mano. Ahí arrancó todo. Posteriormente hice colecciones sin bailarinas, pero no funcionaban», confiesa. Arcadio Domínguez ha ido ligado a sus bailarinas, y desde hace 10 años «mi amigo Jorge, en una fiesta de clientes y familia, me dijo que lo que conocemos por bambas o zapatillas son manoletinas, en referencia al torero Manolete, y que lo que yo hacía no son bailarinas sino Arcadinas. Y así surgió el popular nombre».

La evolución de las Arcadinas ha ido en consonancia con la progresión de Arcadio Domínguez como diseñador. Durante 12 años estuvo vendiendo su marca en El Corte Inglés, «algo de lo que siempre estaré agradecido». Arcadio el de las camisetas, como se le conocía en sus inicios, fue ampliando el abanico con vestidos, faldas o jerseys, pero siempre con sus inseparables bailarinas y con sus particulares lazos, «que los coloco yo personalmente. Hay jornadas de trabajo de 8 horas solo colocando lazos», apostilla. Ahora celebra su 15º aniversario y ha incorporado la joyería a su catálogo. La mujer ha sido su vida, porque con el hombre «siempre he tenido un amor y odio», aunque ha tenido colecciones con camisetas para hombres. Arcadio Domínguez reconoce que nunca «me lo he acabado de creer, ya que forma parte de mi forma de ser». Está orgulloso del apoyo recibido en su tierra y quizás esto es lo que le ha hecho permanecer aquí, a pesar de las múltiples dificultades que esto acarrea con aduanas, aranceles, envios, impuestos, etc. Disciplinado, amante del orden y la organización, el diseñador grancanario reconoce que su trabajo «es un estilo de vida». No le gusta meterse en charcos y se marca objetivos anualmente. Sus Arcadinas se han ido adaptando a las nuevas tendencias. «Soy un catalizador de lo que se usa en la calle y esto lo traduzco a través de la piel de las Arcadinas. Están las icónicas y principales desde los inicios de mi colección, pero las hay ahora más cañeras, rock and roll, style, rebeldes. Yo no soy ni de multitudes ni de engalarme, me gusta bastante lo casual y eso es lo que traduzco en mis colecciones», resalta.

«Estoy bien, en un buen momento, me gusta mi trabajo más que nunca y me respeto más que antes. Estoy orgulloso de lo que he construido»

Los colores rosa, celeste, «el negro y el blanco por separado» o el rojo «con el que he hecho últimamente las paces» le acompañan mucho en sus modelos, con prendas muy cómodas y fluidas «y con una gran versatilidad». De cara al futuro, Arcadio Domínguez quiere seguir volando. «Tengo ganas de agradecer a mucha gente, a todos los que han contribuido de una u otra forma a llegar hasta aquí durante estos 15 años. Estoy orgulloso de funcionar tan bien en mi tierra y poder vivir de esto. El esfuerzo y sacrificio ha sido importante. Ahora el mercado no tiene nada que ver con el del año 2003 cuando empecé, pero a la gente que empieza y quiere hacerse un hueco en este mundo de la moda siempre les doy el mismo consejo. Primero haz lo que no esté hecho y segundo aprende a estar arriba y abajo, y que esto apenas te inmute. Porque el éxito te puede llegar, pero hay épocas que no vendes nada. No hay que tener demasiadas ambiciones y la vida te va a colocar. Mi padre me dijo en su día que estudiase lo que me apetecía, que son cinco años para disfrutarlos».

Pero en este camino que emprendió Arcadio Domínguez hace 15 años no ha sido todo color de rosa. «He estado muchas veces cansado. He renunciado a muchas cosas, he pasado horas y horas encerrado en el taller. Los 30 y la crisis me ayudaron a relativizar las cosas. Ahora estoy bien, en un buen momento. Me gusta mi trabajo más que nunca y me respeto más que antes. Estoy orgulloso de lo que he construido y tengo ganas de empezar otra vez». Arcadio Domínguez nos abrió su corazón y piensa que este 15º aniversario sirve «para cerrar una libreta y abrir otra». Pintar le evade del estrés diario. Le encanta leer y la literatura negra es su preferida. Rodearse de familia y amigos y charlar le apasiona, al igual que viajar. Moscú y Berlín son ciudades pendientes de visitar, tras cumplir el sueño de descubrir a fondo Nueva York y el mundo que retrataba en sus cuadros Eduard Hopper, artista al que admira -su perro se llama Hopper-. La película favorita de Arcadio Domínguez es La Cenicienta y para él, sobre todo en sus inicios, el programa Gran Canaria Moda Cálida «ha sido mi hada madrina. Es como un referente constante para mí al que estoy muy agradecido», subraya. Arcadio Domínguez ha cumplido 15 años en la moda. Sus Arcadinas son un icono que quieren seguir caminando con paso firme.

Su tienda online

«Nunca he tenido tienda física. Me pueden ver en Moda Cálida, en distintos actos o este fin de semana, por ejemplo, en Fashion and Friends. Mi tienda es arcadiodominguez.com. Allí encontrarán todo. Mi tienda online cumple dos años el próximo 1 de diciembre y es una ventana al mundo. Recientemente he recibido un pedido de Suiza y a lo largo de estos años he trabajado con muchos países. No me ha faltado el interés por salir fuera, pero no lo he cultivado. No he tenido la necesidad porque aquí me he sentido y me siento muy querido», comenta el diseñador grancanario al que le gusta estar en el taller y supervisar todo el proceso de sus colecciones.

Un detalle imborrable

Ahora Arcadio Domínguez está metido de lleno en una «época potente» como es la Navidad. En su página web ya se puede contemplar la nueva colección 15º aniversario que C7 adelanta en este reportaje. Destacar que la foto de portada es muy especial para Arcadio Domínguez, ya que porta en un marco la primera camiseta que diseñó.

Nueva colección

Prendas cómodas y fluidas, con un concepto muy claro. «Casual y de diario», así le gusta a Arcadio Domínguez sus prendas. «Lo que más me pone es vestir el día a día y mi ropa va en sintonía», destaca. Sus bailarinas icónicas, con sus característicos lazos, en camisetas, camisas, faldas o trajes llenan la nueva colección.

Las joyas, gran novedad