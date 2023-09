Emeerree gana el premio al talento emergente en la Semana de la Moda

La firma emergente Emeerree ha sido reconocida con el galardón Mercedes-Benz Fashion Talent en su 22ª entrega. El certamen encargado de clausurar la 78ª edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid lleva más de una década apoyando el talento emergente y dando visibilidad a nuevas promesas del panorama nacional como Aarón Moreno, fundador de la marca madrileña.

«No me lo puedo creer», ha asegurado el diseñador tras recibir el premio. «Estoy muy contento con mi trabajo, pero realmente pienso que podía haber ganado cualquiera de mis compañeros. Me hace especial ilusión porque esta colección la he preparado junto a todos mis amigos», añadía emocionado. «Ahora quiero descansar y recargar las energías para desfilar en Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Me hace mucha ilusión porque, hasta ahora, siempre he desfilado en España y estoy expectante por cómo se recibirá mi trabajo fuera».

Ampliar Aarón Moreno, fundador de la marca Emeerree.

El jurado, compuesto por diversos profesionales del mundo de la moda como la diseñadora Maya Hansen; el director de arte y estilista de celebridades Abraham Gutiérrez; el director de moda de IED Madrid, Eduardo Sánchez, y la directora general del Área de Lujo, Estilo de Vida y Revistas de Vocento, Samary Fernández, ha destacado que la propuesta de Emeerree incorpora todos los elementos que conforman un buen desfile: concepto, estructura, ritmo, confección, patronaje, estilismo... Además, han alabado la puesta en escena y el casting seleccionado. «Emeerree tiene mucha identidad. Es una marca emergente con un gran equilibrio: a pesar de estar despegando, sabe lo que quiere contar y lo hace de una forma muy coherente y consistente», han argumentado. «Le auguramos una gran proyección y tenemos muchas ganas de ver que más nos va a ofrecer».

La colección ganadora, 'Reunión', se inspira en la idea de familia como símil del grupo de personas que se encuentran más cercanas a la marca, pretende crear una atmósfera que evoque la sensación de cuando te reúnes con un grupo de amigas. La propuesta se estructura en tres fases: la inicial, con prendas cómodas que corresponden a un streetwear de diseños lineales, en tejidos de algodón y otros más rígidos; la central, con otras piezas de lencería y corsetería, típicas del ADN propio de la marca; y culmina con prendas de noche con diseños más orgánicos y en tejidos fluidos.

Elaboraciones sostenibles

Emeerree es una marca sin género que en noviembre de 2019 presentó su primera colección a través de las redes sociales. Se trataba de una cápsula de denim. El ADN de marca se define por reinterpretar los básicos del armario, rediseñando en cada colección prendas del día a día como el vaquero o las camisetas interiores, y mezclándolos con elementos de corsetería.

Todos sus tejidos son obtenidos a través de comercios locales, excedentes de fábricas, tejidos defectuosos, o de producción ecológica. Emeerree apuesta por elaboraciones sostenibles, utilizando la venta bajo encargo, de esta forma se confecciona solo lo necesario, evitando así excesos de stock.

Ahora, con este premio, Emeerree se suma al listado de galardonados con el Mercedes-Benz Fashion Talent, que cuenta ya con grandes nombres de la moda nacional como Pepa Salazar, María Clè Leal, Ernesto Naranjo, 404 Studio, Dominnico, Rubearth o JCPajares, que triunfó el sábado con su propuesta en el calendario de consagrados.

Como parte del galardón, el diseñador Aarón Moreno presentará su colección en una de las pasarelas internacionales de Mercedes-Benz, concretamente en la de Praga. Lo mismo hará Aitorgoikoetxea, la firma ganadora de la pasada edición del certamen, que desfilará el próximo mes en Mercedes-Benz Fashion Week México.

COCONUTSCANKILL gana la quinta edición del premio Allianz EGO Confidence in Fashion

COCONUTSCANKILL, la marca de la diseñadora gallega Amara Caruncho Ledo, se ha alzado con el premio Allianz EGO Confidence in Fashion en la quinta edición del certamen, celebrado durante la 78ª edición de MBFWMadrid. Este reconocimiento tiene como objetivo premiar el talento y potenciar la visión empresarial de una de las 15 marcas emergentes que durante la semana de moda madrileña han mostrado su trabajo en el Showroom Allianz EGO, ubicado en el Cibelespacio.

El jurado de esta edición ha destacado el papel que el discurso de COCONUTSCANKILL va a jugar en la moda española, así como la evolución y madurez de su propuesta, que ya formó parte de la cantera de diseñadores de la plataforma en 2019 y 2020. Además, el panel de expertos ha destacado la tarea de investigación detrás de cada una de las creaciones de la diseñadora, el vínculo con sus orígenes y su experimentación con otras disciplinas y productores locales para la incorporación de nuevos materiales como el cristal o el mimbre en sus diseños.

COCONUTSCANKILL reflexiona a través del contrapunto con los aspectos culturales y sociales que están presentes en el mundo de la moda, el arte y la vida misma. Habita enmarcada en un carácter conceptual y contracultural, donde el juego con el lenguaje se convierte en el mensaje de cada una de sus colecciones. Fundada en 2018, el naming de la marca, 'un coco puede matarte', se posiciona contra la seriedad y rigidez de los tiempos actuales. La diseñadora gallega trabaja, en su mayoría, con tejidos dead-stock, vintage, upcycled, y en pequeñas producciones o bajo pedido, entrando así en un modelo circular de consumo.

Gracias al premio, COCONUTSCANKILL recibirá una dotación económica de 6.000 euros con la que hará realidad una nueva colección, con la que cerrará su paso por la pasarela Allianz EGO en la próxima edición de febrero de 2024. Además, contará con el asesoramiento empresarial de UDIT, Universidad de Diseño y Tecnología, para impulsar su marca y proyecto de negocio.

«Ganar el premio es el empuje definitivo para mi marca. Estamos en el momento perfecto y preparados para este cambio. Gracias al premio Allianz EGO Confidence in Fashion queremos continuar investigando y expandir nuestra colaboración con artesanos para el uso de nuevos materiales en nuestras creaciones», comenta Amara Caruncho Ledo, que espera que este impulso ayude «a ser capaces de crecer aún más y posicionarnos en tiendas físicas», comenta a este periódico.

De vestir a Rosalía o Bad Gyal a la pasarela

Los 15 participantes del certamen, además de mostrar sus colecciones y ponerlas a la venta en el Showroom Allianz EGO, han presentado sus marca y visión empresarial ante el panel de expertos, que para esta edición ha contado con el fundador y director creativo de Dominnico, Domingo Rodríguez Lázaro. Él, quien ya se subió y dejó su huella en la pasarela Allianz EGO, ha evaluado las propuestas de estos jóvenes creadores junto a Ana Rodríguez, directora de MBFWMadrid; Andrés Aberasturi, comisario de Allianz EGO; y Maruca García Paredes, directora del Área de Moda de UDIT, Universidad de Diseño y Tecnología.

Junto a COCONUTSCANKILL, en esta quinta edición del premio Allianz EGO Confidence in Fashion han participado otras 14 promesas del diseño nacional como Alineo Studio, ANAMINGO, ELE ABOUT, ELENA MORALES, EstadoDeRuido, ESTELA CLARES, GA GÓ STUDIO, Genís Betrian, KI-FI, KOLLAPSE, Laretta, LARHHA, mariocaravaca y syc.

La jornada dedicada al talento emergente ha culminado con el desfile de la firma internacional Dominika Kozáková. La diseñadora de origen eslovaco, proveniente de Mercedes-Benz Prague Fashion Week, ha presentado su última colección en la pasarela madrileña gracias al intercambio de talentos promovido por Mercedes-Benz Fashion Talent.

Referencias históricas, la pomposidad de la moda barroca, la flora y la fauna son solo algunos de los elementos que inspiran los diseños de cuento de hadas de Kozáková. La alegría que caracteriza sus extravagantes y coloridas piezas, hechas a mano localmente en Eslovaquia o República Checa, es lo que ha conquistado a celebridades como Rosalía o Bad Gyal.