Diseño canario en la pasarela ‘Víctor Jara’

paz bernal / santa lucia

Ella mira hacia dentro y él, busca en sus prenda transformables que las mujeres se sientan mejor después de padecer o haber padecido un cáncer de mama o de ovarios.

Son Aarón Hernández y Patricia Caro, ganadores en las ediciones 2014 y 2015 respectivamente de la pasarela de moda cuya quinta edición se ha celebrado el primer sábado de este mes de junio en el Teatro Víctor Jara de Vecindario.

«Estamos en el último curso del grado superior de moda, en la Escuela de Arte» cuentan ambos, «y en lo único que pensamos ahora es en terminar nuestro proyecto de fin de carrera», explican.

Para estos triunfadores en ediciones anteriores de este proyecto que lleva a cabo y ejecuta la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, «el camino que hemos elegido es duro y te tienes que buscar mucho la vida», pero también coinciden en que el mundo del diseño y la moda les apasiona.

Sus compañeros de aventura en esta quinta edición del 2018, Áncor Vega e Imanol Vizcaíno, premio al mejor estilismo el primero y al mejor diseño el segundo, asienten cuando sus compañeros hablan de las dificultades y de la buenísima idea que le pareció la iniciativa de este concurso en Santa Lucía. «Yo no sabía que existía algo así en la isla», explica Áncor, «y me parece una motivación extra para seguir intentándolo porque yo ya he estado en Madrid y me he tenido que volver y, por tanto, conozco bien las dificultades».

Imanol Vizcaíno, por su parte, ya ha tenido una experiencia laboral en este mundo de la moda «pero es verdad que todo resulta muy complicado. No obstante, yo sigo en ello y el premio que hemos recibido en esta edición, es un espaldarazo importante».

Todos coinciden con la evolución que ha tenido este evento, «porque algunos hasta hemos tenido una mejora en el número de seguidores que tenemos en las redes sociales hasta el momento. Ha habido un antes y un después en esto», aclara Áncor, y los más están de acuerdo en que los bloggers e influencers sólo destacan lo que les gusta «de nuestros diseños y eso te sirve para darte a conocer y sentirte un poco más acompañado en este carrera», explica Imanol.

Patricia, por su parte, critica duramente la falta de apoyo que sienten todos a pesar de que, en este caso, el Ayuntamiento de Santa Lucía sea una excepción. «Te llaman sólo para que ayudes a las modelos a vestirse en eventos como Moda Cálida pero no nos dan ninguna oportunidad, bueno, es que ni siquiera te dan algo testimonial para que no te sientas tan olvidada».

Sus compañeros diseñadores sonríen cuando Patricia Caro recuerda el gran esfuerzo que hacemos para mostrar nuestros diseños; el que crea que coser es algo fácil o cómodo está muy equivocado. En el caso de esta pasarela, la de Santa Lucía, nosotros hacemos todo el proceso y te puede asegurar que es muy complicado».

Reclaman más apoyos de la administración, «eso incluye al Cabildo y podían tomar ejemplo de la inversión que se hace en Tenerife, por ejemplo, que en esta edición ha presentado a un diseñador. Sería estupendo poder hacer lo mismo», asegura la diseñadora.