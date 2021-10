Directo: Segunda jornada de Moda Cálida

A las 15.99 horas arranca hoy la segunda jornada de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida tras la exitosa pasarela de ayer con un espectacular arranque.

Vevas inicia el desfile por el que también pasarán las firmas Rubén Rodríguez, Libérrimo y Guillermina Baeza (16.00 horas).

A partir de las 17.00 horas toca el turno a Como un pez en el agua y Miss Bikini. También desfilará All That She Loves.

A las 19.00 horas está prevista la entrega del Premio a la Mejor Colección Emergente 2021.

La pasarela continuará con Maldito Sweet, Melissa Odabash y cierren el desfile, a las 21.00 horas, Gonzales y Mama María.