Creatividad y sofisticación en la pasarela

La diseñadora Guillermina Baeza eligió la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria para presentar su colección del próximo verano y lo hizo en un espectacular desfile individual que se sumó al despliegue de creatividad y sofisticación que mostraron otras nueve consagradas marcas canarias, nacionales e internacionales. La firma de baño Guillermina Baeza, que viajó a los icónicos años noventa, participó por segunda vez en la pasarela organizada por el Cabildo grancanario y en la que Ifema ha asumido el desarrollo estratégico y la dirección artística para colocarla en el circuito internacional.

En la segunda jornada de la Semana de la Baño Moda en Expomeloneras exhibieron sus creaciones los diseñadores invitados Gottex, Ory, Livia, All that she Loves y Holas Beachwear, además de Diazar, Laut Apparel, Carlos San Juan y Maldito Sweet.

Los desfiles comenzaron con Gottex, que presentó una colección versátil y de opciones glamurosas para todas las mujeres. De diseños clásicos a cortes más modernos y arriesgados, la firma incorpora en todos ellos nuevas técnicas, además de gran variedad de texturas y materiales.

La identidad cultural de La Palma desfiló de la mano de Diazar, firma del colectivo Isla Bonita Moda, con una colección inspirada en el carnaval de Los Indianos. En sus prendas para hombre y mujer, confeccionadas artesanalmente con materias primas aptas y accesibles, predomina el blanco, beige y tonalidades muy claras de discretos tonos pastel, únicamente interrumpidos por detalles y colores energizantes.

Luego exhibió sus creaciones Ory, que tras medio siglo sigue a la cabeza de las marcas de referencia en el sector baño mujer con su perfecto patronaje y sus diseños de marcada tendencia. En su nueva colección presentó estampados tropicales con colores vivos, donde predominaban el azul, el verde y los tonos rojizos.

Por su parte, Laut Apparel presentó su nueva colección L-21, inspirada en el mar, el sol y el viento de Pozo Izquierdo. Sus propuestas para la mujer destacaron por la fluidez de los tejidos, con prendas combinables y cómodas, de inspiración athleisure (informal pero elegante). El diseñador Nisamar Carrero, que atesora cinco colecciones en su trayectoria, mostró diseños para una mujer independiente y elegante.

A las 18.00 horas arribó a la pasarela el universo creativo del diseñador canario Carlos San Juan, con una colección de prendas de líneas atrevidas y sensuales inundadas de luz, colores turquesa y coral, combinadas con piezas doradas que le aportaron un estilo lujoso y exclusivo. Moda baño para el eterno verano isleño.

Después salió a la pasarela otra de las marcas internacionales invitadas, Livia, con la colección Maison Colonial para mujer. Sus diseños están impregnados de la esencia de la Riviera Francesa y el estilo colono de Saint-Berthelemy, con colores suaves y líneas seductoras. Una combinación de diseños contundentes y nuevas formas dinámicas y orgánicas que aportan frescura a las prendas de una marca con más de medio siglo de trayectoria.

All That She Loves estrenó el siguiente bloque de desfiles con su colección Kraft & Dye 2.0 SS20, una elegante muestra de la técnica de teñidos y nudos que se han convertido ya en su sello desde sus orígenes en 2016. La firma mediterránea, que apuesta por una moda sostenible, mostró sus estilos de superposición, como bikinis encima de bikinis, y sus prendas abarcaron tonalidades desde el blanco al verde, pasando por el limón, lavanda y coral.

Seguidamente llegó el turno de Guillermina Baeza, una de las diseñadoras con más peso en el mundo de la moda española, que presentó una colección con colores flúor, naranja y brillos. Sus creaciones fueron todo un guiño a las prendas más emblemáticas de la firma, unidas a nuevas formas e incorporando las iniciales de la marca como toque clásico y contemporáneo a la vez.

Baeza dio paso a la nueva colección de Holas Beachwear, una propuesta original y divertida para hombres atrevidos inspirada en paraísos tropicales. Sus bañadores aportan un imaginario de marca muy particular que le ha convertido en referencia.

Para culminar, aparecieron en escena las modelos curvi con Maldito Sweet y su directora creativa, Nicole Mentado Burman. Sus creaciones se dirigen a una mujer contemporánea, cosmopolita y provocativa. La propuesta de esta firma grancanaria destacó por contar con prendas elaboradas con materiales combinados como licras, transparencias, plumas y abalorios.