Chanel en estado puro

Si Karl Lagerfeld, fallecido en febrero de 2019, levantara la cabeza no se sabe muy bien cómo habría reaccionado. Si se hubiera llevado las manos a la cabeza o hubiese empezado a golpearlas con fuerza para provocar un estruendoso aplauso. Chanel sigue respirando su esencia, también la de Coco. En realidad no se entendería a uno sin la otra, en esa comunión natural, en esa evolución en la que menos es más y más siempre es mejor. El caso es que, poco a poco, la vida vuelve a florecer y Chanel ya tiene su camelia en todo su esplendor. Y nueva colección.

Virginie Viard, la ‘heredera’ de Lagerfeld, ya había tenido ocasión de demostrar con anterioridad que mantendrá el legado, y que no tiene intención alguna de romper con el pasado. Pero ella, que esta semana lo ha apostado todo -cómo no- al blanco, al negro y al rosa, en su primer desfile -por llamarlo de alguna forma- virtual desde que nos atacó la pandemia, ha demostrado que le da más importancia al contenido que al continente.

Karl Lagerfeld daba tanta importancia al marco en el que ponía en escena sus diseños como a lo que iba a mostrar. Viard, no. No se sabe muy bien qué tenía pensado para el desfile que el coronavirus echó al traste el 7 de mayo y que se iba a desarrollar en Capri. Pero sí se sabe ya qué es lo que iba a presentar, una colección en la que reina la simplicidad -que no lo simple ni sencillo- y que puede verse una y otra vez en Instragram. Las espectaculares puestas en escena de Karl Lagerfeld -en marzo de 2019, la última que ideó y no pudo llegar a ver, recreó un pueblo alpino, con nieve y todo, en el Grand Palais de París- forman parte del pasado.

«Nunca fui gran partidaria de los desfiles faraónicos, si bien los apreciaba con Karl», dijo Virginie Viard hace unos días al diario francés ‘Le Figaro’, en alusión a las puestas en escena que tenían lugar en París y que podían recrear desde un cohete espacial hasta un gran supermercado.

«A veces, (Karl) se preguntaba si no iba demasiado lejos, pero como iba hasta el final, su idea resultaba brillante. Pero yo no soy así y, sobre todo, ya no es la misma época», sostiene Viard, que ha bautizado a su colección crucero ‘Paseo por el Mediterráneo’, diseñada para «viajar ligero (...) con ropa fácil para vivir y de usos múltiples».

En las imágenes difundidas en las redes sociales por Chanel, no se ve ningún desfile, sino una sucesión de 51 ‘looks’ filmados a orillas del mar con un zoom sobre detalles novedosos, como microbolsos y maxigafas con visera.

El revés que supuso la crisis sanitaria «no influyó tanto en la colección. Yo ya quería que fuese más reducida y ligera, a todos los niveles», destaca Viard, brazo derecho de Lagerfeld durante 30 años, que vuelve una y otra vez a reinventar los patronajes que han llevado a esta casa a lo más alto. Chanel siempre será Chanel, aunque ahora la firma se presenta tal como es, sin espectáculos, ni maquillaje. En estado puro.