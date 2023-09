Del bikini al vaquero que hace tipazo

Se podría pensar que en la ropa de baño está ya todo inventado. Una idea que se desvanece al contemplar -y probar- los diseños de la firma española Bo Star. Las prescriptoras de tendencias se rinden a sus prendas. Y sin pago de por medio. La marca tiene como embajadoras a las modelos Eugenia Silva y Vanessa Lorenzo, la 'influencer' Amelia Bono y la presentadora Nuria Roca, pero también se han rendido a su buen hacer otras celebridades como Ariadne Artiles, Marta Hazas, Alejandra de Rojas, Anine Bing, Eugenia Osborne, Carme Chaparro, Carola Baleztena o Mar Flores.

Es difícil hojear una revista o curiosear por las redes sociales y no toparse con alguna famosa en una localización de ensueño enfundada en ropa de baño de la firma creada por Gabriela Ortiz Lázaro (Madrid, 1976), una exdirectora de Publicidad de un medio de comunicación que decidió dar un giro completo a su vida. Necesitaba un proyecto que le permitiese «ejercer de padre y madre» y pensó en la industria de la moda, una de sus pasiones. Pero lejos de irse a lo fácil, decidió embarcarse en dar solución a uno de los problemas con los que, tanto ella como muchas otras mujeres, se topaba: encontrar ropa de baño a su gusto. «Es complicadísimo que un bañador o una braguita de bikini sienten bien», comenta la empresaria a este periódico.

A la par que continuaba con su trabajo como publicista, comenzó a investigar sobre tejidos y a buscar patronistas con los que pudiese entenderse bien para convertir en realidad su idea. Cuatro años después, dejó su trabajo fijo cuando ya pudo financiar su proyecto, al que puso el nombre de Bo Star, La unión de Bo, por su hijo Bosco, y 'star', estrella en inglés. Con ese espíritu de superación lanzó una marca que destaca por lo bien que sientan sus prendas, sus originales tejidos y su impecable patrón, «sin rellenos ni ballenas». Con gomas que no marcan, «para no sentirse embutida» y materiales que «reducen, sujetan y se adaptan al cuerpo». Precisamente los tejidos son una de sus señas de identidad, ya que tiene predilección por los que no están orientados a las prendas de baño. «Lo importante es que tengan elasticidad», explica la reina del lurex, con el que juega en diferentes variaciones desde hace ya un lustro. Tampoco se le resiste el punto elástico, de tacto algodonoso y felpa con reminiscencias retro.

Pero no solo triunfa con su ropa de baño. Desde el año pasado la diseñadora realiza pequeñas incursiones en calzado, vestidos y trajes de chaqueta que se pueden compaginar con sus bañadores, creando estilismos completos para mujeres con cuerpos reales. Una manera muy inteligente de romper con la estacionalidad de su sector que «ha funcionado muy bien», agotando prendas de las que había sacado partidas de 150 para probar. «Esto va de prueba y error», afirma con aplomo, pese a que poco error comete.

Un éxito que ha llevado a la marca a lanzar en breve su primera colección de otoño-invierno. «No vamos a lanzar una colección al uso de camisas, blusas y jerséis, porque entendemos que el mercado ya está absolutamente copado, pero sí que nos apetecía hacer lo mismo que hacemos en baño: prendas especiales, prendas que tengan alma, prendas que utilices cuando te apetece sentirte especial y guapa y no ponerte lo de siempre», adelanta la diseñadora. Una línea en la que desarrollará una propuesta de blazer de lurex, que ya la testaron el año pasado «y -comenta con entusiasmo- funcionó muy, muy bien», tendrá «unos abrigos brutales y una colección cápsula de vaqueros que está pensada para que sienten bien y haga pierna kilométrica». Siguiendo con la estela de sus vestidos de verano,continuará con otros para temperaturas más bajas, «para cuando no quieres comprarte una prenda con la que coincidir con cuatro mujeres más».

Piezas muy femeninas con un punto de sofisticación relajado que a buen seguro tendrán también muy buena estrella gracias a su cuidado patronaje y unos tejidos espectaculares.