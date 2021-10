Un baño de moda

«¿Cómo va a desfilar una marca de baño?» Una frase que tuvo que escuchar en más de una ocasión Guillermina Baeza, allá por los 80, cuando fue la pionera en la pasarela Gaudí en subir a mostrar una colección solo de baño, relegado durante mucho años a un mero complemento. Pero, como la diseñadora suele decir, «no hay que mirar atrás».

Un lema que no le ha ido nada mal. Más de cuatro décadas al pie del cañón lo atestiguan. Ahora es su hija Belén quien lleva las riendas del negocio que aún sigue supervisando la modista catalana, como ocurrió con la última colección, que se mostró en Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida (GCSW by MC), organizado por el Cabildo y auspiciado por Ifema, que celebraba su 25º aniversario.

La veterana firma, compartió pasarela con las firmas punteras del sector, nacionales e internacionales, en una celebración que tuvo como embajador al actor turco Kerem Bürsin, protagonista de la serie 'Love is in the air'. El intérprete, todo un fenómeno de masas, asistió a los desfiles de Arcadio Domínguez, Nuria González y, como no podía ser de otra manera, la marca turca Oye Swimwear.

Arriba, carrusel de Palmas. Abajo, el actor Kerem Bürsin y una modelo con un bañador de Bo Star. / R.C.

Sin necesitar la presencia del actor turco en su desfile, Elena Morales brilló por su buen hacer. Su excelente trabajo ganó el galardón a mejor colección sostenible por su especial atención al empleo de tejidos y procesos de confección respetuosos con el planeta. Por su parte, Gonzales fue galardonada como mejor colección de la edición por la elevada calidad de sus propuestas y la maestría a la hora de crear un universo propio, mientras que Vevas, con su relajada oda al mar, se alzó con el premio a la mejor colección emergente.

No se llevó galardón, pero sí la admiración de crítica y público, Bo Star con una selección de piezas ricas en detalles, confeccionadas en tejidos exclusivos con un patronaje elegante y favorecedor, donde versatilidad y funcionalidad se convierten en sus mayores exponentes. Volantes, lazos, ribetes, juegos con hilatura de lurex y estampados propios son el sello de una de las marcas más deseadas del sector de moda baño, donde atemporalidad y fibras recicladas son ya una constante.

Tallas grandes

Una pena que no fuesen más habituales las propuestas para tallas grandes, que tuvieron en la atrevida Maldito Sweet a su única representante. La marca canaria, dirigida por la batuta de Nicole Mentado, tuvo la lencería femenina como punto de partida. Blondas y encajes se suman a sus características transparencias y abalorios para crear piezas que sí que son para todos los cuerpos, porque, no nos llevemos a engaño, «el patronaje cambia muchísimo». «No es poner más tela», comentó Mentado entre bambalinas tras su desfile, apuntando que cada cuerpo «tiene unas necesidades diferentes».

Piezas-joya que demuestran que las propuestas baño también pueden jugar al máximo con la creatividad y que ya no están destinadas solo para el verano, como demuestran Palmas, ganador a la mejor colección en la anterior edición junto a Aurelia Gil, TCN, Dolores Cortés, All That She Loves, Agatha Ruiz de la Prada o la británica Melissa Odabash. Un elenco de lujo para una moda que ya tiene su merecido hueco en el sector.