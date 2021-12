No más ángeles para Victoria's Secret La firma de lencería se despide de las imposibles modelos que la representaban. «Tenemos que dejar de prestar atención a lo que quieren los hombres», dicen

Levitaban sobre la pasarela con una lencería casi tan imposible como la fisonomía de los esculpidos cuerpos que la mostraban, fruto de durísimos meses de entrenamiento y de una estricta dieta. Tras años de intensa polémica en torno a los perjudiciales estándares de belleza que promovía la firma con su show, uno de los desfiles de moda con más seguidores del planeta, los icónicos ángeles de Victoria's Secret cuelgan definitivamente sus alas.

«Necesitábamos dejar de prestar atención a lo que querían los hombres y ser lo que quieren las mujeres», afirma Martin Waters, exdirector de negocios internacionales de la compañía, nombrado recientemente director ejecutivo de la misma. El CEO de la marca no duda en entonar el 'mea culpa' al reconocer que «cuando el mundo estaba cambiando, fuimos demasiado lentos para responder».

Y eso que para 2019 la firma ya había dado un importante paso al cancelar para siempre una pasarela que desde que iniciara su andadura en 1995 no había dejado de crecer. Movimientos como el #MeToo pusieron a la compañía, que seguía ofreciendo una imagen sexualizada de las mujeres, contra las cuerdas. Al mismo tiempo, las nuevas generaciones no acababan de identificarse con la marca. ¿El resultado? Unas pérdidas económicas de hasta el 50% en su facturación y 3,3 millones de espectadores en su último desfile en 2018, muy lejos de los 10 millones que a menudo se sentaban en torno al televisor para disfrutar del show. Por eso Waters está convencido de que los ángeles de Victoria's Secret han cumplido ya su etapa y han dejado de ser relevantes.

Ahora tiene un importante reto entre manos: tratar de cambiar su imagen. Para ello la marca ha puesto en marcha una nueva plataforma llamada The VS Collective. Serán embajadoras de la misma siete mujeres que, por primera vez, no han sido seleccionadas por el aspecto de sus cuerpos, sino por sus logros profesionales. A saber, Megan Rapinoe, futbolista y activista LGTBI; Priyanka Chopra, actriz productora y empresaria que se hizo conocida al ganar el título de Miss Mundo en el año 2000; Adut Akech, modelo refugiada y defensora de la salud mental; Amanda Cadenet, periodista, fotógrafa y fundadora de Girl Gaze; Valentina Sampaio, modelo transgénero, actriz y activista LGTBI; Eileen Gu, esquiadora y campeona mundial de estilo libre, y Paloma Elesser, modelo y defensora de la diversidad. Sin duda, unos ángeles mucho más terrenales.