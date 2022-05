La moda americana se corona

Se completaba un ciclo. 'In America: An Anthology of Fashion' (En América: una antología de la moda), una visión alternativa de la industria con la que volver a vestir la alfombra roja de la MET Gala, el evento de moda más importante del año, que regresa a su fecha original, el primer lunes de mayo.

Como viene siendo habitual, Anna Wintour, como buena anfitriona, dio el pistoletazo de salida a la mediática y exclusiva fiesta del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. El 'diablo' sigue sin vestir Prada. La editora jefe de la edición estadounidense de Vogue escogió un favorecedor y nada americano Chanel. No es lo suyo seguir el hilo conductor de sus propias fiestas, aunque en la anterior edición, bajo el lema In American: A Lexicon of Fashion' (En América: un léxico de la moda), al menos vistió de su gran amigo Óscar de la Renta, eslabón fundamental en la historia de la moda americana.