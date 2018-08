Mimi Doblas dice adiós a OT 2017 y a la época "de ser la última de la cola"

"El otro día una amiga me decía que qué envidia de canción me habían hecho, pero lo cierto es que no había mucha gente que apostara por mí; desde luego nadie iba a venir a darme a mí un 'hit', así que me lo construí yo", precisa esta granadina en una charla tras alumbrar su propio proyecto coreomusical, Lola Índigo.

Compositora, bailarina y cantante, Doblas (Huétor Tájar, 1992) tardó exactamente "20 minutos" en alumbrar la citada proclama de empoderamiento femenino y sonido marcademente urbano, pese a haber sido grabado en la apacible Granja de San Ildefonso (Segovia), con Bruno Valverde como productor.

"Supongo que si llevas tanto tiempo conteniendo algo dentro, cuando llega el momento de ponerlo en el lienzo, lo escupes", aduce la artista sobre la celeridad con la que surgió este tema que muchos han asimilado con "El anillo" de Jennifer López, "comparaciones normales", asume su autora, dado que ambos son "funks cariocas".

Fue "Ya no quiero ná" lo que terminó de convencer a Doblas de que tenía una baza que jugar ante Universal Music, la discográfica que en un primer momento le propuso ir en comandita con tres de sus excompañeros de OT 2017: Nerea, Agoney y Raoul.

"Por el cariño que nos tenemos, las cosas fluían muy bien, pero cada uno teníamos nuestra forma de expresarnos", esgrime al ser preguntada por qué no salió adelante esa propuesta grupal.

Y es que una idea venía cuajando en la mente de Doblas desde hacía tiempo, mucho antes incluso de su paso por Operación Triunfo, y consistía en unir todas aquellas disciplinas en las que se había formado, primero el baile, que la llevó hace años a "Fama", otro concurso de talentos, y después la música, en la que empezó a foguearse mientras trabajaba en China.