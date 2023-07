Miguel Ángel Muñoz se despide de su Tata: «Mi maestra, mi musa, mi gran amor»

El pasado jueves, 20 de julio, falleció la Tata de Miguel Ángel Muñoz, tía bisabuela del actor, a los 98 años. Él mismo confirmaba la pérdida de la persona que prácticamente le crió y que en los últimos años había adquirido una popularidad que le llevó incluso a protagonizar un documental de Netflix.

Muñoz le ha dedicado unas emotivas palabras para despedirse describiéndola como «maestra», «musa» y «gran amor». «La historia de amor más especial que habré vivido nunca», ha reconocido el intérprete.

«No puedo escribir aquí nada más que no te haya expresado a lo largo de los 40 privilegiados años que he podido vivir a tu lado. Esto me hace muy feliz porque es importante expresar en vida el amor hacia nuestros seres queridos», ha escrito Muñoz en la dedicatoria a su Tata, a la que le agradece que le haya cuidado «tanto y tan bien».