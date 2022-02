Ana Mena, la voz española de Sanremo

Dos españolas podrían competir en el próximo festival de Eurovisión, que se celebra en mayo en Turín. Además de la hispanocubana Chanel, polémica ganadora del reciente Benidorm Fest y que representará a nuestro país, también tiene posibilidades de hacerlo Ana Mena. Toda una celebridad en Italia por el éxito de varias de sus canciones en los últimos veranos, la cantante malagueña actúa esta noche en Sanremo, el gran festival musical del país y que, durante cinco días, se convierte en el tema omnipresente de las conversaciones entre los italianos y logra audiencias millonarias en la Rai. Aunque hay algunos precedentes, Mena es una de las pocas artistas extranjeras a las que se permite competir en Sanremo, cuyo vencedor representará a Italia en Eurovisión. El grupo de rock Måneskin, ganador del año pasado, consiguió luego triunfar en el popular concurso musical continental.

«En mi casa siempre hemos seguido el festival de Sanremo. Lo veía en 'streaming' con mi padre, que es quien me ponía música italiana y pude así descubrir a muchos artistas maravillosos. Después de dos años intentándolo, por fin puedo estar aquí y competir. Es muy emocionante para mí. Esta oportunidad es un regalo maravilloso, un sueño hecho realidad», contaba Mena a este diario unos días antes del inicio del mítico certamen de la canción ligera italiana. Aunque es la primera vez que entra en concurso, con el tema 'Duecentomila ore' (200.000 horas), no será la primera vez que la cantante española, de 24 años, actúa en Sanremo. Ya lo hizo el año pasado, aunque fuera de la sección oficial y en un dúo con el intérprete local Riki.

«Yo con Italia y con su público tengo una relación muy especial», reconoce Mena. La malagueña empezó a sonar en las radios italianas hace 4 años con el tema 'D'estate non vale' (En verano no vale), en el que cantaba con el rapero Fred de Palma y que se convirtió en una de las canciones del verano de 2018. Luego vinieron otras colaboraciones con artistas italianos, que fueron igualmente éxitos del período estival. «Empezó todo gracias al boca a boca y fue creciendo de manera orgánica de manera muy bonita. Desde entonces no hemos parado. Yo me siento muy cómoda con esta relación entre España e Italia. Somos dos países muy parecidos, que compartimos la misma manera de ver la vida y para mí, el público italiano es mi segunda casa», afirma Mena.

Cuando le preguntan sobre la posibilidad de que sea una española, la única extranjera de Sanremo, la representante de Italia en el próximo festival de Eurovisión, a Mena le da la risa y reacciona con humildad, haciendo ver que no tiene grandes posibilidades de ganar y que ya solo poder participar supone un premio y un importante empujón a su carrera. «Yo afronto Sanremo intentando homenajear con gran respeto a la música italiana, que adoro y que me ha hecho la artista que soy», explicaba en la Rai. Esa influencia se mezcla con sus raíces flamencas. «Mi madre me cantaba flamenco, que me corre por mis venas porque es mi cultura. Siempre que puedo trato de ponerle esa personalidad española a mis canciones. Yo de pequeña siempre estaba cantando por mi casa, me subía a una silla y me ponía a cantar. Me tenían que decir que me callara porque ya no podían más», recuerda entre risas.

El viaje musical de Mena hacia Italia también es de vuelta, pues se ha atrevido ahora a hacer una versión en castellano de 'Musica legerissima', la pegadiza canción del pasado verano, obra de los elegantes Colapesce Dimartino. Tiene previsto lanzar un doble disco (en español y en italiano) en los próximos meses, en los que además se estrenará en Netflix la serie 'Bienvenidos a Edén', en la que es una de las intérpretes.