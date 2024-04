Las memorias de Julián Muñoz que complicarían la vida a Isabel Pantoja

En las últimas semanas Julián Muñoz ha vuelto a los titulares por su delicado estado de salud. Tras pasar varios días ingresado, el exalcalde sigue luchando contra el cáncer con el apoyo incondicional de su familia, en la que también se cuenta su exmujer, Maite Zaldívar. Precisamente junto a ellos ha pasado el fin de semana, cuando lo hemos visto en un chiringuito de la ciudad y caminando tranquilamente de vuelta a su casa. Mientras, en el programa 'Fiesta', Luis Rollán anunciaba los últimos planes del político: «Quiere contar todo el proceso de lo que ha sido su relación con Isabel Pantoja, el tema del caso Malaya y su implicación». Unas memorias que podrían complicarle la vida a Isabel Pantoja ya que el periodista apuntaba que «es una deferencia hacia sus hijas y su familia, yo lo veo como una vendetta hacia Isabel Pantoja».

Y es que, aunque la cantante no podría ser juzgada de nuevo por los mismos hechos, sí podrían enfrentarse a una reclamación pecuniaria por lo civil de conocerse detalles que así lo permitieran. Preguntados al respecto, Julián no ha querido pronunciarse, pero Maite sí que ha dado una críptica respuesta: «Yo creo que hay alguien que ha perdido los papeles y está buscándolos. A ver si los encuentran«. Lo que sí que ha querido aclarar es que ni ella ni sus hijas tienen nada que temer. «Yo no me tengo que salvaguardar de nada, mis hijas son unas niñas estupendas y extraordinarias y no necesitan papeles de ningún tipo», ha zanjado.