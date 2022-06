Matthew McConaughey se lanza a la política

El oscarizado actor Matthew McConaughey (Uvalde, Texas 52 años), lleva días dando que hablar por su emotivo discurso la semana pasada en la Casa Blanca en el que hizo un llamamiento para el control de armas tras la matanza en una escuela en su pueblo natal en la que murieron tiroteados 19 niños y dos maestros. McConaughey, que tiene un arma en casa, usó su carisma para emocionar a la audiencia con una vibrante intervención, que muchos sitúan como el inicio de una carrera política, en la que recordó que su madre era profesora de infantil en un centro situado a solo un kilómetro del escenario mortal. Él y su esposa, la modelo y actriz brasileña Camila Alves, visitaron Uvalde el día después del tiroteo y pasaron tiempo con las familias de las víctimas.

McConaughey, sureño por los cuatro costados (su acento, su forma de caminar y ese estilo tan característico de sonreír delatan su procedencia), dejó atrás su época de Hollywood cuando iba de fiesta en fiesta, y ahora reside en Austin (Texas) con su mujer y sus tres hijos de 13, 11 y 8 años. Pese al terrible suceso en su pueblo, el actor no ha perdido su optimismo vital. «Lo mío es un optimismo genuino que me da energía para sobrevivir». Perfeccionista desde que era niño, Matthew reconoce que eso es casi un «gen» familiar. «Mi madre es perfeccionista, yo siempre lo he sido y ahora lo veo también en mi hijo. Ser perfeccionista tiene sus ventajas porque sabes exactamente lo que quieres, pero puede causarte problemas porque te cuesta adaptarte a situaciones que no controlas. Mi hijo está ahora obsesionado con el fútbol. Sin duda forma parte de su herencia brasileña».

McConaughey, ha sido uno de los hombres más deseados y seductores de Hollywood. Conocido por romper infinidad de corazones de las mujeres más famosas del planeta, su biografía desvela que desde que conoció a la madre de sus hijos quedó completamente prendado de ella. De hecho, la relación con Penélope Cruz hizo aguas cuando puso sus ojos en Camila. La ruptura ocurrió durante un viaje a México. Matthew y Penélope viajaban juntos en su caravana. En una de las paradas, el actor salió con su amigo Lance Armstrong a un pub, donde vio a la mujer de sus sueños. «Cuando la vi por primera vez me enamoré. Su forma de caminar me cautivó. Desde la noche en que la conocí no he tenido una cita con nadie más».Durante su discurso en la Casa Blanca, Camila sostenía las zapatillas verdes de una de las niñas asesinadas. No cabe duda que la familia apoya la decisión de Matthew de lanzarse al ruedo de la política.