«No soy un personaje público», afirma Marta Riesco

La supuesta ruptura matrimonial anunciada en exclusiva la semana pasada por la revista 'Lecturas' entre Antonio David Flores y Olga Moreno ha levantado una gran polvareda y, ante el silencio de sus protagonistas, son muchos los colaboradores que sí han hablado para exponer las posibles causas de la separación. Entre todas, la que más ha destacado ha sido la posible infidelidad del malagueño con una periodista de Mediaset. Aunque en los programas de Telecinco evitaban decir su nombre, fueron muchos los medios que se hicieron eco de la noticia y que pusieron cara al posible nuevo amor: Marta Riesco, de 'El programa de AR'. Ahora ha sido ella misma la que se ha encargado de emitir un comunicado que ha sido leído en su programa por la propia Ana Rosa Quintana.

La presentadora explicaba que la reportera «no quiere entrar y tiene todo el derecho del mundo a no hacerlo». De hecho, según se ha contado desde que saltara esta información, habrían sido sus compañeros de matinal quienes le habrían recomendado desde el principio que se mantuviera en un perfil bajo de exposición pública durante una temporada. La joven denuncia haberse sentido acosada y ha pedido poder hacer su trabajo libremente. «Llevo diez años ejerciendo el periodismo y amo mi profesión. Mi trabajo me avala, mis reportajes, mis exclusivas durante años y todo eso, lamentablemente, ha quedado en un segundo plano estos últimos días», explicaba Riesco en el comunicado.

La periodista recordaba que «no soy personaje público» haciendo referencia «algunos compañeros de profesión que han aludido a mí desde un ámbito privado». En este sentido, defendió que no quiere entrar en temas personales: «si entro me acusarán de lo que digo y si no lo hago, me acusarán de que callo». «Durante estos días he sufrido una gran presión mediática permanente. Directa o indirectamente se me está señalando en diferentes medios de comunicación», denunciaba. «El sueño de mi vida era trabajar en 'El programa de Ana Rosa' y lo conseguí. Gracias a Dios tengo el cariño y el apoyo de todos mis compañeros del programa», agradecía a la vez que hacía una petición: «Os pido poder seguir ejerciendo mi profesión con libertad y sin presiones».

Al terminar de leer el comunicado, Ana Rosa ha conectado con la reportera que se encontraba ante las puertas de la casa de Kiko Rivera y de Irene Rosales para hablar de la última hora de la familia Pantoja. «Gracias a ti, al programa y a mis compañeros», ha dicho, justo antes de comenzar con su crónica.

Riesco está siendo el principal daño colateral de este anunciado divorcio sobre el que cada día planean más dudas. A la reportera ya se la había relacionado con Antonio David el año pasado en una fiesta de la cadena en la que, según algunas fuentes, habría saltado la chispa entre ambos. Otros, sin embargo, dudan de que haya existido esa infidelidad a pesar de que todos coinciden en que la periodista y el colaborador de televisión sí tienen una relación al menos, de amistad. De hecho, ella es amiga de la hija mayor de Antonio David, Rocío Flores, a la que en los últimos días se ha visto contrariada al encontrarse, de nuevo, en el ojo del huracán por algo relacionado con sus padres.

Sea como sea, la periodista ha evitado entrar al fondo del asunto y no ha confirmado ni desmentido ninguna de las informaciones que se han vertido sobre ella.