Marta López muestra uno de los vestidos con los que se casará con Kiko Matamoros

El vestido acostumbra a ser uno de los secretos mejor guardados de las novias. Sin embargo, Marta López Álamo (26 años), futura esposa de Kiko Matamoros (66 años), ha roto con esa tradición y solo unos días antes de contraer matrimonio con el colaborador ha mostrado uno de los tres diseños elegidos para su gran día en la revista 'Lecturas'.

Se trata de un vestido clásico con manga larga y gran escote en la espalda decorado con encaje de las diseñadoras Yolanda y Cristina Pérez, las artífices detrás de la firma Yolancris, que vistieron a María Pombo para su gran día. Completa el estilismo con un romántico velo bordado con el que dará el 'sí, quiero' en la ceremonia nupcial que se celebrará este viernes, 2 de junio, en la basílica de San Miguel. «Marta me ha parecido espectacular. Me encanta el estilo del vestido que ha elegido, porque me gustan las novias clásicas. Es muy favorecedor», ha dicho Kiko que, obviando cualquier tipo de superstición, ya ha visto el vestido.

«Voy a estar con Kiko hasta el último día de su vida»; dice la novia emocionada en la entrevista a la revista. Y según asegura, las supersticiones son para quien crea en ellas y no tiene ningún problema en posar con el vestido antes de su día.