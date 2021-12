Marisa Jara anuncia que está esperando su primer hijo

Marisa Jara ha hablado en más de una ocasión de su deseo de ser madre. Un sueño que por fin ha podido cumplir junto a su pareja, Miguel Almansa. La modelo ha sido la encargada de dar la buena noticia en sus redes sociales, donde publicaba una fotografía de ella luciendo barriguita mientras sostiene la ecografía de su bebé. Lo hacía el día que cumplía tres meses de gestación ya que, después de las dificultades vividas, ha querido esperar a cerciorarse de que todo discurría con normalidad. Así lo ha contado en primera persona: «Hoy por fin, cuando cumplo tres meses de embarazo, puedo comunicar sin miedo, con toda la alegría y con toda la ilusión que voy a ser mamá».

El camino hasta llegar a este momento no ha sido fácil: «Después de un cáncer de estómago, 19 operaciones –por la endometriosis que padezco- y después de años buscando cumplir este sueño, Miguel y yo podemos sentir el latido de nuestro bebé», cuenta emocionada. Nada en este embarazo se ha dejado al azar dadas las dificultades y todo el proceso emocional que lleva. De hecho, Marisa transmite hacerlo público también ha sido una decisión meditada, «después de hablarlo mucho con mi psicóloga de Clínicas Origen, de acordarlo con mi ginecóloga de Clínicas Eva, puedo contarlo; hoy por fin, porque todo marcha bien». «Hemos querido esperar a este momento porque soy una paciente de riesgo, porque todo tiene su momento, porque no podía y no quería hacer sufrir a los que me rodean, a todos lo que han apoyado el proceso», confiesa. De hecho, hace una semana, la revista Diez minutos adelantaba la noticia aunque la futura mamá lo desmentía.

Lo cierto es que fueron sus psicólogos quienes le recomendaron esperar a que pasaran los tres primeros meses para «no crearme falsas ilusiones y no empeorar mi bienestar emocional», reconoce. La modelo y diseñadora se muestra feliz y profundamente agradecida: «Hoy quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo durante este proceso: familiares, amigos, medios de comunicación, y por supuesto, a vosotros por acompañarme, interesaros por mi historia y preguntarme constantemente con cariño cómo iba mi tratamiento de fertilidad», se dirige a sus seguidores a los que imagina «leyendo este post con una sonrisa, como la mía ahora que puedo decir bien alto ¡voy a ser mamá!».

Esta buena noticia llega después de momentos difíciles físicos y emocionales. A principios de año saltó la noticia de que su noviazgo con Miguel no pasaba por su mejor momento. La pareja fue capaz de superar ese bache y retomaba la relación con más fuerza que nunca. De hecho, en abril, la sevillana estaba en plena hormonación para convertirse en madre cuando le detectaron un mioma, razón por la que tuvo que parar el proceso que tanta ilusión le hacía. Un duro revés del que salió adelante gracias a sus médicos y al apoyo de su pareja. De hecho, esa no era la primera vez que la salud le jugaba una mala pasada. En 2018, tras haber comenzado un tratamiento in vitro le detectaron un cáncer en una de las revisiones y tuvo que ser intervenida de urgencia. Ahora, finalmente, luce una amplia sonrisa mientras cuenta que está cumpliendo su sueño.