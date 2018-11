Mariam Hernández, en su madurez profesional

Pero en el frenético ritmo en el que está inmersa Mariam, a finales de año o a principios de 2019 -aún no hay fecha decidida- se estrenará la película ¿Qué te juegas?, una ópera prima de Inés León en la que la actriz canaria ha compartido reparto con Amaia Salamanca, Javi Rey, Leticia Dolera o Brays Efe. ¿Qué te juegas? es el debut en el mundo del cine de la directora española Inés de León. La divertida comedia nos presenta la historia de Roberto (Javier Rey) y Daniela (Amaia Salamanca), dos hermanos que viven en un mundo de riqueza y glamour gracias a la naviera que heredaron de su padre. Ambos comparten la dirección de la empresa, aunque tienen una actitud totalmente opuesta ante la vida. Daniela es minuciosa y perfeccionista y Roberto en cambio, es un genio visionario que odia la meticulosidad de su hermana. Sin embargo, ambos encuentran la salida a sus desavenencias cuando se enamoran de la misma mujer: Isabel (Leticia Dolera), una monologuista a la que Roberto ha contratado para que seduzca a Daniela y vuelva a ser tan divertida como lo era antes de tomar la dirección de la empresa. Mariam hace el papel de Alexia en una película «en la que he disfrutado mucho trabajando con un gran reparto», destaca.

Continuando con el relato de sus últimos trabajos, la actriz canaria cuenta que en verano grabó una serie para Radio Televisión Española titulada Antes de perder. Una serie de acción de corte feminista, con formato de road movie, protagonizada por ella junto a Esther Acebo, con Xúlio Abonjo, Manuel Manquiña, David Amor y Xose Touriñán, entre otros. La ficción, producida por RTVE en colaboración con Cósmica Producións, narra la historia de dos chicas que se lanzan a la carretera en una huida sin retorno, forjando una amistad y compartiendo una historia que rompe los códigos del concepto feminidad. Sonia Méndez dirige esta road movie, la primera producción gallega de Playz. Es la historia de Jana (Mariam Hernández) y Diana, dos mujeres de treinta y tantos años que son tan diferentes en todo que, en condiciones normales, no hubieran cruzado ni un par de palabras. Pero ahora incluso tienen algo en común: sus vidas están en punto muerto y solo necesitan una chispa para empezar a vivirlas con intensidad... o para acabar pudriéndose en la cárcel. Juntas se lanzarán a la carretera en una huida sin retorno, forjarán una amistad a fuego y asfalto, y compartirán una historia que rompe con los anticuados códigos sobre el concepto de feminidad. No hay fecha de emisión de esta serie pero Mariam Hernández está «muy ilusionada» con ella.

Tras una época dura con la crisis, en estos momentos el mundo artístico está en pleno movimiento según cuenta la propia Mariam. «Hay más proyectos y existe una mayor motivación. Ahora cualquier serie puede verse a nivel internacional con el auge de plataformas como Netflix o HBO». Ya sea en cine, teatro o televisión, Mariam reconoce estar a gusto «en cualquier faceta. He hecho de todo un poco, aunque un poco más de televisión. El teatro me gusta mucho y reconozco que es un viaje cada día. Es un aquí y ahora, sin posibilidad de repetir tomas, donde influye mucho la energía del público, y cada día es distinto. El teatro es mágico», afirma. Del movimiento que se está produciendo en su mundo, Mariam Hernández es consciente de la importancia que está adquiriendo Canarias como plató natural para el rodaje de películas. «Canarias está sabiendo explotar muy bien sus posibilidades ante la industria cinematográfica. Ha sabido vender muy bien las islas como plató natural y cada vez son más las producciones internacionales que se ruedan en las islas. Por cierto me encantaría, y me daría mucha alegría, que me llamasen para rodar aquí», confiesa.

Mariam Hernández está feliz y en un momento muy dulce.