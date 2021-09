María Teresa Campos atraviesa uno de sus peores momentos

«Mis hijas me están amargando la existencia». Según cuenta en exclusiva la revista Semana, estas palabras las habría pronunciado María Teresa Campos a su círculo más cercano. La veterana periodista está pasando por uno de sus peores momentos personales y profesionales. A sus 80 años, en lugar de estar viviendo un apacible retiro, está viendo como sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, y su nieta, Alejandra Rubio, airean públicamente sus desavenencias. Según la fuente consultada por la publicación, la malagueña afirma que «bastantes enemigos tenemos ya en la televisión como para que se peguen entre ellas».

Carmen y Terelu han pasado todo el verano distanciadas con la pandemia del coronavirus como argumento perfecto para su separación. Ni siquiera el cumpleaños de Terelu sirvió de excusa para que todo el clan Campos se reuniera. Las hermanas llevan alrededor de un año entre tiras y aflojas televisivos en los que la hija de Terelu, Alejandra Rubio, es también protagonista. La pequeña de la familia no ha entendido nunca las concesiones que su tía, Carmen Borrego, hacía al programa 'Sálvame', del que su madre salió para no volver tras una tremenda bronca por defenderla. El último movimiento profesional de Carmen, haciendo las paces con Kiko Hernández y regresando al programa de las tardes de Telecinco, no ha sido bien recibido. Menos aún lo han sido algunas de sus declaraciones sobre su sobrina. En este sentido, María Teresa lamenta profundamente la situación y excusa a su nieta por la inexperiencia pero a su juicio, según traslada Semana, «Terelu y Carmen no tienen perdón».

Edmundo Arrocet

A esto se suma el regreso de Edmundo 'Bigote' Arrocet al panorama televisivo. El cómico está participando en el programa 'La casa de los secretos' donde no ha dudado en desmentir punto por punto la versión que hasta el momento se conocía sobre su ruptura con la conocida presentadora. Después de dos años relativamente alejado de los focos, ha regresado a España para participar en el reality en el que relata los detalles del final de su historia de amor. «Se ha habado todo lo que han querido y más. Que soy un cobarde», ha contado el actor a sus compañeros de concurso. «Ya me había ido una vez, pero, como la quería, me dio pena y volví», ha afirmado. Unas palabras que han desatado la ira de las hijas de María Teresa que no han dudado en contestarlas también en televisión. «Eres un desgraciado. Me das asco», ha sentenciado Carmen Borrego.

María Teresa quiere hacer ver que el cómico es un capítulo cerrado en su vida y hacía unas declaraciones en el programa de radio de Federico Jiménez Losantos en este sentido: «No quiero hablar de esta persona. No tengo nada que ver con él. No me compete. A ver si es posible que se hable de él sin hablar de mí». Sin embargo no podía evitar que se le rompiera la voz, razón por la que su hija Terelu ha pedido a sus compañeros de profesión que mantengan a su madre al margen.

A estos frentes se suma su situación económica, que no atraviesa el mejor momento desde hace años, y la falta de ofertas de trabajo que podrían estar minando la autoestima de la presentadora que lo único que quiere ahora es «vender mi casa y que me dejen en paz».