María Pedraza y Álex González rompen después de dos años juntos

María Pedraza y Álex González han puesto punto final a su noviazgo después de dos años juntos. Así lo confirma la revista ¡Hola!, que también ha dado en exclusiva los datos de quién sería la nueva ilusión de la actriz. Los rumores de ruptura entre los intérpretes ya llevaban varias semanas. Sus seguidores en redes sociales hicieron notar una serie de cambios en sus comportamientos, que parecían apuntar a que habían tomado caminos separados, tal como ha resultado finalmente.

Cuando María y Álex posaron por separado en la alfombra roja de los Premios Goya, el pasado 11 de febrero, saltaron todas las alarmas. Desde entonces, no han cesado las especulaciones, especialmente porque sus redes sociales dejaron de ser activas de la noche a la mañana. Y es que, durante el tiempo que han estado juntos, la pareja, aunque siempre discreta, no ha dudado en mostrar sus viajes y algunos momentos cómplices, como el 42 cumpleaños de Álex, cuando María se animó a subir un romántico vídeo. Sin embargo, en el perfil de Instagran de la actriz de 'Élite' ya no queda rastro de aquellos felices instantes.

El intérprete de 'Toy Boy' parece que vuelve a sumarse a la lista de solteros de oro. No así María, que, según cuenta ¡Hola!, estaría conociendo al piloto de motos Víctor López. A finales de marzo, la artista acudió al Gran Premio de Portugal y su buena relación con Marc Márquez hizo que muchos pensaran que era él quien había sustituido al actor en su corazón. Sin embargo, se trata de Víctor, un corredor de motos de 34 años, campeón de Resistencia de Cataluña en 2015 y de la Copa de España ESBK Legends en 2022. Recientemente ha fichado por el equipo británico Team ILR, con quien competirá en el ManxGP.

La recién estrenada pareja ha pasado la Semana Santa junta haciendo todo tipo de planes, desde salidas a la naturaleza hasta la visita a un parque de atracciones. La actriz también ha acompañado a su novio durante sus entrenamientos en el circuito del Jarama. Parece que la relación está más que asentada ya que, entre las actividades, no faltó algo tan cotidiano como hacer la compra antes de regresar a casa. Además, han compartido tiempo con amigos y con la hermana de María, Celia, que también estuvo en Portugal a finales de marzo junto a su novio, el actor Miguel Herrán.

Mientras tanto, la nueva incógnita está en saber si Álex tiene también nueva pareja. La vida sentimental del actor ha dado mucho juego ya que entre sus conquistas se encuentran algunas de las actrices más conocidas del panorama nacional. Desde que saltara a la luz su romance con la cantante Chenoa en 2005, lo hemos visto al lado de Beatriz Montañez, Adriana Ugarte o Blanca Suárez.