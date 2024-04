María del Monte revela que está acudiendo a terapia tras el asalto que sufrió en su vivienda

El testimonio de María del Monte ha venido siendo uno de los más buscados desde la detención de su sobrino, Antonio Tejado, como presunto autor intelectual del asalto a su vivienda estando ella y su familia en el interior. Finalmente, la cantante se ha abierto en el programa de Bertín Osborne, donde ha revelado que está acudiendo a terapia tras el traumático episodio.

«Sigo viviendo en el mismo sitio. Me han quitado cosas, pero no me han quitado mi vida. Lo más valioso para mí soy yo y no puedo perderme. Hay que ir poco a poco. Hay profesionales que te ayudan y están ahí. Hay que pedir ayuda cuando se necesita y a mí me está sirviendo», ha confesado.

«Le he dado muchas vueltas a la cabeza y dije, ¡para! No hay que pensar tanto«, ha recordado. Y es que, tal como ha reconocido, «la vida está para vivirla». En esa línea de seguir avanzando, María lo ha dejado claro: «De todo se sale en la vida teniendo salud y buenas compañías». Así, apoyándose en los suyos, es como piensa extraer lo mejor de esta difícil experiencia en la que, además, está teniendo que asumir la presunta implicación de su sobrino. «Hay cosas que no te pueden servir como satisfacción, pero lo importante de la vida es saber que todo esconde una lección», ha dicho.