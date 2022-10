María del Monte se casa con Inmaculada Casal en una boda íntima

María de Monte e Inmaculada Casal se han dado el 'sí, quiero' este domingo en una íntima ceremonia en Sevilla, según adelantaba el colaborador de televisión Miguel Frigenti en su cuenta de Twitter. La pareja decidía dar este paso después de más de dos décadas de relación. Ambas se vistieron de blanco y estuvieron rodeadas de su círculo más cercano, en el que se encontraba una emocionada Toñi Moreno que era una de las primeras en abandonar el céntrico hotel en el que tuvo lugar la ceremonia. «Me he emocionado mucho porque las quiero mucho y estoy en una edad de emocionarme mucho. Música, buena comida…», relataba encantada a la vez que aseguraba que su hija había sido una de las protagonistas: «No había nadie que le hiciera sombra. Ha sido la única niña y se ha hecho con el protagonismo».

Tanto María como Inmaculada han sido siempre muy discretas con su relación y en esta ocasión no ha sido diferente, por lo que no han hecho ninguna declaración pública. Al parecer, se casaron oficialmente el pasado mes de julio y ha sido ahora cuando han decidido celebrarlo con sus amigos y familiares. «Ha sido una fiesta muy íntima y bonita. ¡Viva el amor!», exclamaba Toñi por la que también hemos sabido que bailaron flamenco y música cubana.

Fue el pasado junio cuando la cantante sevillana habló por primera vez sobre su relación con la presentadora andaluza y la presentó públicamente durante el Pregón del Orgullo Gay en la capital hispalense. «¿Qué pensáis, que soy, como he dicho en alguna ocasión, un robot? ¿Qué yo no he formado mi familia? Claro que la tengo. Desde hace 23 años», anunciaba. «Pero, simple y llanamente, es mía. Y hoy reivindico una vez más que siga siendo mía. Jamás en mi vida me he escondido de nadie, ni lo voy a hacer por amar. Nunca», pregonaba.