«Soy un marciano en esta sociedad polarizada»

Las entrevistas son terapéuticas –razona Vaquerizo– es como ir al psicólogo». Pero luego advierte que ha dejado de decir todo lo que piensa para no complicarse la vida. A sus 47 años, el marido de Alaska lleva con deportividad (horas y horas de gimnasio) una artrosis degenerativa. «Pero no soy un robot, y a veces me desespero».

Tiene pinta de venirse pronto arriba.

Sí, yo me vengo abajo un minuto, me pongo de lo peor, chillo un montón y me convierto en un ogro. Pero una vez que he vomitado todo lo que me hace sentir mal, vuelvo a mi estado natural, que es ser una persona positiva, alegre... Y pesada.

Además de 'flexitariana'.

Ah, sí. El 'flexitaniaris...', bueno, eso, es sinónimo de Vaquerizo. Sobre todo en estos tiempos de rigidez, dictadura atroz de lo políticamente correcto, agresividad y enfrentamiento. Acabo de inaugurar el primer restaurante 100% vegetariano de Burger King en Madrid. Entiendo que me llamen a mí porque soy muy transversal.

Ni carne, ni pescado, sino todo lo contrario...

Sí. En estos momentos de tanta polarización, me apunto a todo lo que me haga sentir bien. No me siento nada polarizado. Le doy a Raphael y a Los Ramones. A lo mejor soy un marciano en mitad de esta sociedad en blanco y negro tan esquizofrénica.

Un marciano o una especie a proteger.

Justo. No estoy ni en un lado ni en otro. Me he vanagloriado de decir siempre lo que pienso, pero la verdad es que ahora me corto, me autocensuro. En algunos temas (no diré cuáles) prefiero no dar mi opinión sincera. Es muy triste, pero en estos tiempos de crispación no compensa tener que dar luego explicaciones.

Lo dice el periodista que se licenció con matrícula de honor.

El otro día apareció la orla en mi casa. ¡Me hizo una ilusión! He subido la foto de mi graduación a Instagram.

La he visto. Y se da un aire a David Schwimmer.

Sí, el Ross de la serie 'Friends'. Tenía la misma cara de tonto que ese hombre. Mi hermanito, que en paz descanse, siempre me lo decía. Con el tiempo he conseguido sentirme más guapo a base de hacer ejercicio y de querer parecerme a Tommy Lee, Joe Dallesandro... O sea, un chico delgado y con rollo.

A Alaska, en cambio, le cuesta guardar la línea.

Afortunadamente somos muy distintos. Por eso llevamos 21 años juntos. No hay secreto. A partir de los cinco años de relación te lo tienes que currar, porque hasta para ser amante y marido hay que ser un profesional.

¿En qué milita Vaquerizo?

En no ser prejuicioso. Nunca firmo un manifiesto porque siempre añadiría algo. Tú puedes ser activista en el día a día sin necesidad de llevar pancarta. Pero, bueno, cada maricón es un mundo... En mi caso, no voy a opinar sobre política porque yo aquí he venido a entretener, soy una entretenedora de los 'mass media'.

Y como el anís La Asturiana, su presencia siempre agrada.

A veces lo pienso, pero no por egocentrismo, es que salgo de la tele y por la calle me gritan: «¡Mario, qué total eres!». Seguro que hay gente que no me aguanta y piensa que más que anís soy un purgante, pero tengo que agradecerles que nunca me lo han manifestado.