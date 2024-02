Mar Flores anuncia su ruptura con Elías Sacal

«No hace falta tener pareja para dar y recibir amor. Los solteros también somos felices. Feliz San Valentín'', escribía Mar Flores con motivo del día de los enamorados anunciando de este modo una nueva ruptura con Elías Sacal. La pareja lleva seis años repletos de idas y venidas. La última vez que los vimos juntos fue la pasada Navidad en una exclusiva de la revista Diez Minutos en la que se les veía disfrutando de esas fechas en la playa.

Desde entonces, la vida de Mar ha vivido varios sobresaltos. El más duro, la entrevista que su hijo Carlo Costanzia concedió al programa 'De Viernes' en la que hablaba de su infancia, responsabilizando a sus progenitores de los problemas de adicciones que ha venido sufriendo desde la adolescencia.

Esta misma semana hemos sabido que ha finalizado la colaboración de la modelo con 'Espejo Público', espacio conducido por Susanna Griso. Una noticia que coincidía con la exclusiva de 'Semana' que desvelaba el romance de su primogénito con la televisiva Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos.

La información del sorpresivo noviazgo ha provocado la reacción de la que ha sido pareja de Carlo durante los últimos tres años. «No me esperaba la noticia. Cuando el ayer mismo me estaba escribiendo que le perdonara, que quería volver a casa», ha explicado la joven al programa 'TardeAr', donde ha tildado al hijo de Mar Flores de «manipulador». Lo que sí ha aclarado es que ya no estaban juntos, es más, ha relatado que, después de un año de convivencia, había sido ella quien lo había echado de casa.

Habrá que esperar para ver si cuaja el noviazgo de Alejandra con Carlo y para comprobar si la ruptura de Mar es definitiva o tiene una nueva vuelta atrás.