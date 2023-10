Las manos que tejen la moda de baño

La artesanía y la sostenibilidad son los pilares sobre los que se fundamenta Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, la pasarela de moda de baño más importante de Europa. En la última edición, celebrada del 5 al 7 de octubre en el recinto grancanario de Expomeloneras, las manos que tejen la historia y tradición de la isla han sido las protagonistas. Su pericia trenza con esmero las colecciones de firmas de la isla como las veteranas Aurelia Gil, Arcadio o Diazar, pero también de emergentes como Elena Morales.

Morales, a sus 31 años, está de vuelta del 'fast fashion'. Esa moda rápida que algunos rechazan, pero a la que la mayoría sucumbe. En su andadura por marcas como la extinta Uterqüe vio prácticas con las que no estaba de acuerdo y qule «destrozaron el corazón», confiesa la diseñadora a este periódico antes de su desfile. Un desamor que la llevó a abandonar la moda rápida y regresar a su Canarias natal, donde, hace un lustro, fundó su marca homónima en un pequeño taller en el que vende prendas sostenibles a todos los rincones del mundo.

Las piezas de Elena Morales tienen mejor acogida fuera de nuestras fronteras, donde parece que aprecian más que nada que los tejidos que utiliza tengan certificado ambiental. «Cuesta conseguirlos y son más caros», apostilla, pero las cifras hablan por sí solas: el año pasado vendió 8.000 biquinis.

La modista canaria, que aprendió «de la mejor sastre», su bisabuela Lola, cuenta con artesanos que dan forma a los excelentes tejidos, todos de procedencia nacional, que escoge para sus colecciones, con las que consigue mantener la exclusividad al realizar pequeñas producciones con estampados propios. Modelos como Helen Lindes y Aida Artiles o 'influencers' de la talla de Marta Lozano, Gemma Pinto y Grace Villarreal ya han caído rendidas a sus especiales diseños, que aprovechan oficios como el macramé o la marroquinería.

Legado cultural

En trasladar la artesanía tradicional a una aplicación en la moda contemporánea también es experta la casa Diazar. Su fundador, Jonathan Díaz, es un acérrimo defensor del «legado que tenemos, un legado cultural. Técnicas que están en las manos de artesanos, técnicas que se están perdiendo con el paso del tiempo porque no hay un relevo generacional», afirma con tristeza al no entender que la gente joven no vea que «lo que hace su abuela mientras ve la tele, ese ganchillo para poner encima de la mesa, lo podemos llevar en un prenda». Y, además, queda espectacular.

Díaz sí supo comprender el valor de la buena costura desde niño, porque en su casa todo el mundo cosía. Su madre hizo cursos de trapera, de telar. Por eso el macramé, el croché y la marroquinería, entre otros muchos oficios son esenciales en su trabajo, en una lucha para que la artesanía no se pierda y tampoco quede relegada a cuatro ferias.

Otras veteranas firmas de ropa de baño como Aurelia Gil, siempre presente en la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, llevan mucho tiempo aprovechando el saber hacer de, por ejemplo, las hilanderas de El Paso, en La Palma, el último reducto europeo donde se fabrica seda de manera totalmente manual desde el inicio, en el largo proceso de criar a los gusanos hasta conseguir el delicado material.

Todo un lujo que otorga un valor añadido a las propuestas de las firmas. Y es que los oficios y la industria textil pueden -y deben- ir perfectamente de la mano. Firmas tan relevantes a nivel internacional como la francesa Chanel comenzaron a adquirir hace años distintos talleres de trabajos artesanales para su uso exclusivo. Un cambio en el rumbo de la moda tan necesario como interesante al que dan visibilidad iniciativas como Moda Cálida, dentro del proyecto del Cabildo para que Gran Canaria sea una isla ecosostenible en todas sus esferas.