De las manoletinas a las arcadinas

«De Manolete, manoletinas, y de Arcadio, arcadinas». Así bautizó un amigo del diseñador canario Arcadio Domínguez el calzado que el modista gustaba plasmar tanto en camisetas como en cuadros. Una suerte de bailarinas que se han convertido en el símbolo de su firma homónima, que este año cumple dos décadas.

Veinte años en los que ha sabido sacar provecho del disgusto que le suponía que su madre lo recogiese del colegio con bailarinas. «Yo lloraba porque no usaba tacones como las madres de mis amigos», recuerda Domínguez entre risas en una entrevista con este periódico un día antes de mostrar en la pasarela de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida su última colección, Amor, en la que historia entre Arcadio y su progenitora en el sector textil ha ido más allá de las populares arcadinas.

Ella, la mujer que le ha enseñado todo lo que sabe del amor, ha confeccionado con sus propias manos gran parte de la colección en croché, técnica que aprendió de la abuela del diseñador canario. Lo que supone que esos estilismos no se vayan a comercializar porque no es viable, aunque el diseñador es consciente de que algunos clientes se lo pedirán y se las tendrá que apañar para contentarlos.

En la parte comercial del desfile del 20 aniversario de la marca no podían faltar prendas icónicas de la casa como sus bonitas camisetas de algodón o sudaderas con las arcadinas que, obviamente también calzaban las modelos, siempre con su cuidada asimetría: una estampada y otra lisa; una con lazo y la otra sin adornos… Eso sí, toda la colección está bañada en rosa. Un color que , pese a ser su «favorito», nunca había usado en ninguna prenda en todos estos años, «quizá porque aún seguía en mí la idea que se me quedó desde pequeño de que no debía usar el rosa por mi género».

Una fusión de artesanía y osadía que ha sido premiada como la mejor colección de la edición de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. «Siempre pensé que iba a terminar desarrollando el amor tal y como lo veo yo, todo de rosa, para dedicársela a todas esas personas que me han dado una oportunidad en estos 20 años y a las que quedan por venir», ha declarado el diseñador, emocionado tras recibir un galardón de una plataforma que le dio la oportunidad de llegar a donde está hoy en día, convirtiéndose en uno de los mejores ejemplos de lo que la única pasarela de moda baño de Europa puede hacer con las jóvenes promesas de las islas.

Tal es su talento, que en el primer año de su firma ya vendía en El Corte Inglés, donde sigue estando presente, al igual que todos los veranos se pueden adquirir sus piezas en Ibiza. Y eso que si de algo carece Arcadio es de ambición. «La gente no lo ve como una virtud, y no digo que lo sea, pero yo vivo más tranquilo así», afirma sin duda alguna cuando se le pregunta por qué no se lanza a la venta internacional teniendo oportunidad de hacerlo.

No quiere perder su esencia, esa que bebe del arte, de la literatura y del cine. La que hora se pinta de color de rosa.