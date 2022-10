Makoke confirma la ruptura con su novio, Javier Berrio

Makoke ha vuelto a la televisión después de un largo parón estival y lo ha hecho más triste de lo habitual. Fue en el estreno del nuevo programa de las tardes de los fines de semana de Telecinco, 'Fiesta', donde la presentadora Emma García le preguntó por su estado de ánimo y por su relación sentimental. Al borde de las lágrimas, la colaboradora confesó que había puesto punto final a su romance con Javier Berrio.

«No sigo con él pero no quiero hablar porque voy a llorar. Es una persona increíble y le quiero mucho. Pero las cosas, igual que empiezan, tienen que acabar», aseguró la también ex de Matamoros. «No lo sabía nadie, no lo sé casi ni yo, hace poco», señaló, sin decir una sola palabra sobre los motivos que les habían llevado a este punto y añadió más palabras de reconocimiento hacia el que hasta hace bien poco había sido su pareja: «Lo adoro, le quiero, seguramente esta semana nos veamos y seremos amigos siempre».