Madame de Rosa, rota en lágrimas, habla sobre el encarcelamiento de su exmarido

El pasado 30 de noviembre el periódico ABC destapaba la caja de los truenos al publicar en exclusiva la situación del exmarido de Madame de Rosa, Miguel Ángel H. A., de 47 años, en prisión desde el pasado mes de marzo. La información detallaba algunas de las detenciones del hombre a lo largo de 25 años en los que ha tenido que hacer frente a causas por presuntos robos con violencia e intimidación y delitos de asociación ilícita o estafa. El revuelo ha sido tal que Ángela Rozas Sáiz, verdadero nombre de Madame de Rosa, ha decidido dar explicaciones. Rota en lágrimas se ha dirigido a sus seguidores a través de varios 'stories' en los que ha pedido respeto para ella y para su hijo. «Si soy culpable de algo es de haberme enamorado», ha asegurado.

Aunque en su exposición ha puntualizado que lleva tiempo separada del padre de su hijo, también ha reconocido que sigue enamorada. «Le conozco desde que tengo 14 años, creo que eso os da bastantes datos. Desde que le conozco, he intentado ayudarle. A veces con más éxito, otras con menos éxito. Desde la primera vez que le vi, me enamoré de él y, a pesar de estar separada de él, creo que seguiré enamorada de él hasta que me muera«, ha expresado.

«Llevo sentimentalmente separada de mi marido bastante tiempo. Pero sigo llamándole mi marido porque tenemos un hijo, por costumbre y porque no quería hacerlo público. Jamás he hecho pública mi vida sentimental. Entiendo perfectamente todo el revuelo que esto pueda suponer. Solo os puedo decir que si soy culpable de algo es de haberme enamorado de una persona», ha dicho.

Un vídeo que nunca habría querido grabar y que «le parte el alma». «Los que me conocéis desde hace tiempo sabéis que siempre he mantenido mi vida laboral al margen de mi vida privada. Para mí es bastante fuerte tener que abrirla de esta manera tan desagradable«, ha reconocido.

«Mi vida, os aseguro, no ha sido una vida fácil. Vuelvo a repetir que me parte el alma tener que abrirme de esta manera. Sólo la gente cercana sabe cuál es mi verdad y lo único que pido, si es que puedo pedir algo, es respeto. Para mi hijo, para mí… Gracias a todas las personas que me estáis mandando mensajes bonitos, me los guardo en el corazón«, ha terminado.

Como desveló ABC, el exmarido de Madame de Rosa lleva en prisión preventiva en la cárcel de Navalcarnero desde que fue detenido el pasado 12 de marzo en su domicilio de Las Cárcavas-San Antonio. Pero este solo es uno más de los numerosos problemas judiciales que Miguel Ángel ha venido enfrentando a lo largo de su vida. En 2011 tuvo que rendir cuentas por el asalto a una joyería mediante el método del butrón en la calle del Pilar de Zaragoza, en el distrito de Salamanca, en Madrid. Para entonces, el marido de la influencer sumaba un total de 26 antecedentes penales por diferentes delitos.

Un año después, en 2012, la Audiencia Nacional ordenó su ingreso en prisión en relación a un delito de tráfico de drogas. Sumaba entonces cuatro reclamaciones judiciales. En agosto de 2013, la Policía logró arrestarlo cuando regresaba de unas vacaciones en Ibiza, el mismo escenario que la pareja había elegido en 2009 para darse el 'sí, quiero'. Con un hijo en común, Madame de Rosa ha querido zanjar el asunto mediante el vídeo y el comunicado emitido a través de sus redes sociales.