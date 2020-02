Los hombres se arreglan

Los hombres acuden cada vez más a las clínicas de estética. No es que se haya dado una avalancha, pero sí que en la última década, los centros especializados han comenzado a recibir cada vez a más varones preocupados por su aspecto exterior. Lo curioso de esta tendencia, que aún es poco más que un repunte, no es tanto el mayor o menor número de pacientes con nombre masculino, sino las razones que les llevan a cruzar el umbral de las consultas. La demanda entre ellos ha crecido empujada por la cirugía del pecho entre los asiduos a gimnasios, unos porque lo desean más pronunciado y otros porque se los quieren quitar, y también, cómo no, por una mayor coquetería. Les gusta mirarse al espejo y sentirse satisfechos.