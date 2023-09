Lolita recuerda sus adicciones tras la pérdida de su madre y su hermano en solo 15 días

Lolita ha sido protagonista de 'El musical de tu vida', el programa conducido por Carlos Sobera que recorrió los mejores y peores momentos de su existencia. No faltó en ese paseo por su memoria el aciago año 1995, cuando la artista perdió a su madre, Lola Flores, y a su hermano, Antonio Flores, en apenas 15 días. Un terrible momento que, según relató la actriz, le condujo a varias adicciones. «Cada uno lleva el dolor de una pérdida como puede. Me lo quité a base de tomarme muchas botellas de whisky, de probar sustancias que nunca antes había probado», confesó.

«Por suerte nunca estuve enganchada y pude salir», puntualizó. Es más, explicó cual fue su auténtica tabla de salvación: «A mí me salvó que tenía dos hijos, me salvó el trabajo, me salvaron mis amigos, me salvó volverme loca durante un año y medio o dos años. Ahora me puedo reír, pero la herida sigue debajo». Y es que, según la cantante y actriz, la faraona y su hijo «eran parte de un mismo universo». «No podían vivir mi madre sin mi hermano, ni mi hermano sin mi madre. Si hubiera sido al revés, creo que mi madre habría tardado menos de 15 días en irse. Mi hermano se murió de amor. De amor también se muere, como decía Camilo Sesto», aseguraba la artista.

«Lo único que le pido a Dios, porque mi hermana y yo tenemos dos hijos, es que no quiero que las historias se repitan», acabó rogando Lolita.