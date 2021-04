Lola Ortiz, destrozada tras la muerte del excanterano de la UD El futbolista grancanario Luis Ojeda Suárez falleció repentinamente este sábado CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 25 abril 2021, 19:48

La novia del excanterano de la UD Las Palmas, el joven grancanario Luis Ojeda Suárez, se mostró destrozada en redes sociales tras la repentina muerte del futbolista este sábado. La que fuera concursante del programa Mujeres y Hombres y Viceversa expresó algunas palabras de dolor a sus seguidores, explicando también lo sucedido, apenas 24 horas después de la noticia.

«Te echo mucho de menos Luis, no soporto la idea de no volver a verte nunca más. No sé cómo hacer. Ayer te escribí una carta y la mandé al cielo, espero que te haya llegado», escribió.

El jugador formó parte durante dos temporadas de los filiales de la UD Las Palmas, militando en el equipo de categoría juvenil durante la temporadas 2017/2018 y 2018/2019. En un comunicado, la entidad amarilla mostró también su consternación por la pérdida y «su más profundo pésame a sus familiares, amigos y toda la familia amarilla».