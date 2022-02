Linda Evangelista recibe el respaldo de las supermodelos de los 90

Cuando las complicaciones de una operación o de un tratamiento se dan en apenas el uno por ciento de los casos no se les suele prestar apenas atención. Pero ese uno por ciento existe y puede resultar muy doloroso. Si no, que se lo digan a Linda Evangelista que ha reaparecido para mostrar las secuelas físicas de un tratamiento estético de criolipólisis. Unos cambios físicos que la llevaron a permanecer alejada de todo y de todos y a recluirse durante cinco años. Ahora, sus compañeras de pasarela en los años 90 le han mostrado públicamente su cariño y su apoyo.

«¡¡Te quiero, Elos!! Hace falta valor para esto. Es el primer paso para reclamar tu vida», proclamaba a los cuatro vientos y compañera y amiga Naomi Campbell. Helena Christensen también se sumaba al reconocimiento: «Muy poderoso, elegante y considerado por tu parte compartir esta historia y, con ello, advertir a muchos otros acerca de la pesadilla que has vivido», aplaudía.

Y es que, la que fuera una de las modelos más importantes de los años 90, la década estelar de las maniquíes, lleva un lustro viviendo una auténtica pesadilla. Hace seis años se sometió a una criolipólisis, tratamiento que elimina las células grasas mediante el frío, y comenzaron a salirle unos bultos. «Aumentó mis células grasas en vez de disminuirlas y me ha dejado permanentemente deformada incluso tras someterme a dos dolorosas cirugías correctoras, sin éxito», ha detallado Linda. «Me he quedado, como han dicho algunos medios, 'irreconocible'», confesaba. Unas consecuencias que no han sido solo físicas sino también emocionales. «Ahora me da pavor encontrarme con alguien conocido», ha dicho pero también ha reconocido que «no puedo seguir viviendo así, escondida y avergonzada. No puedo seguir viviendo con este dolor».

Otros nombres como Edward Enninful, Tim Blanks, Julia Restoin o Karen Elson también han querido reconocerla. «Te adoro, Linda. Eres una persona maravillosa por dentro y por fuera», decía esta última mientras que Cindy Crawford se mostraba muy orgullosa de ella. El fotógrafo Trey Laird escribía: «¡Valiente! Una jugada maestra. Como siempre, inspirado por ti. Besos'. En la misma línea, los diseñadores John Galliano y Marc Jacobs. «Por siempre y para siempre inspiradora», decía el primero mientras el segundo publicaba: «Estamos enfermos cuando tenemos secretos. Sigue contando tu historia, Linda. ¡No te avergüences! Te quiero».

Linda asegura que quería dar una explicación a sus seguidore «que se han preguntado por qué he estado sin trabajar mientras la carrera de mis compañeras prosperaba: la razón es que he sido brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo opuesto a lo que había prometido», ha dicho tajante. Y ha hecho una reflexión en voz alta: «¿Por qué sentimos la necesidad de hacer estas cosas a nuestros cuerpos?». Una importante pregunta de una de las mujeres más bellas del mundo que se ha visto en el fondo del abismo por un tratamiento estético.