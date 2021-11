Ana Legazpi, la invitada más especial de Dulceida

La fiesta del 32 cumpleaños de Dulceida fue todo un acontecimiento. La influencer organizó un evento por todo lo alto el pasado 23 de octubre, solo unas semanas después de hacer oficial la ruptura definitiva con su pareja, Alba Paul. Aunque había declarado que no estaba pasando por su mejor momento, la joven quiso hacer borrón y cuenta nueva junto a sus amigos como Susana Molina, Melyssa Pinto, Marta Riumbao o Madame de Rosa, entre otros. Así hasta llegar a los 100 invitados. Hasta ahí lo que trascendió. Sin embargo, después hemos descubierto que hubo una segunda fiesta mucho más privada a la que acudió Ana Legazpi, a la que todos apuntan como nueva pareja de la influencer.

La pista la habría dado de manera involuntaria la propia madre de la instagramer. Al parecer, era ella quien publicaba una imagen del grupo Marlena, del que Ana es vocalista, actuando en el cumpleaños y, aunque la publicación fue rápidamente eliminada, fue precisamente esta reacción la que hizo saltar todas las alarmas entre la legión de seguidores que la influencer de Badalona. Al parecer, Ana habría estado interpretando algunos de sus temas para después quedarse en la fiesta.

Aida Domenech y su mujer, Alba Paul, se tomaron un tiempo este verano cuando decidieron pasar las vacaciones cada una por su lado. «Alba y yo no estamos pasando un buen momento en nuestra relación y hemos decidido pasar este mes por separada. No sabemos qué va a pasar, creo que es algo muy nuestro y por eso os pido que nos respetéis», decía por entonces la catalana. Aunque ninguna de las dos daban por definitiva la separación, su entorno sí que lo hacía. De hecho, desde el principio había rumores de infidelidad de la instagramer. Incluso la concursante de Gran Hermano Amor Romeira se hacía eco de ello si bien terminaba puntualizando que si no llegó a haber una infidelidad, sí había habido un tonteo.

El de Ana Legazpi era uno de los nombres que se barajaban desde el principio y aunque no ha habido ningún tipo de confirmación oficial, la eliminación de la imagen se ha convertido en toda una declaración de intenciones. A esto se une que parece que Ana también habría roto con la que era su pareja, Elena Farga, ya que todas las imágenes que había compartido de su historia de amor han desaparecido de sus redes sociales.

Las hermanas de Alba deben haber entendido lo mismo que los seguidores de Dulceida ya que hasta el momento no la habían dejado de seguir. Sin embargo, después del incidente de la foto fantasma, las dos han dado la espalda virtual a la instagramer.Aída y Alba se conocieron en la inauguración de una tienda y aunque no fue amor a primera vista, sucesivos encuentros les llevaron a comenzar un romance. Se casaron en septiembre de 2016.