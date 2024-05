Laura Escanes se sincera sobre las dificultades de la diferencia de edad en una relación

Durante su matrimonio con Risto Mejide, fueron muchos los que pusieron el acento en la diferencia de edad entre Laura Escanes y el publicista. Ambos se negaron a que las más de dos décadas que les separaban pudieran ser un impedimento para su amor, sin embargo, ahora, la influencer ha confesado que ese fue uno de los motivos que provocó el distanciamiento entre ambos. «Conectas con esa persona, pero cuando hay tanta diferencia de edad, 20 años, no estás en el mismo momento vital. Ha vivido infinitas más cosas que tú. Es una experiencia que tú no tienes», ha dicho en el podcast de Ricardo Moya, 'El sentido de la birra'.

«Tú tienes que renunciar a muchísimas cosas para seguir con ese proyecto de pareja. Que la otra persona, a lo mejor, también. O sea, que no estoy hablando solo de mí, que eso es de las dos partes», ha precisado. «Y creo que eso, por lo menos en mi experiencia, llega un momento en que no te hace feliz», ha reflexionado. «Hay muchos momentos que te van alejando, alejando y alejando. Y creo que eso es mucho más fácil que suceda cuando hay diferencia de edad que cuando no ha hay», ha considerado.

«Durante mucho tiempo puse a la otra persona por encima de mí y yo no era consciente de lo que yo era, lo que yo necesitaba, ni de poner mis límites y mis cosas», ha recordado. «Yo de verdad creía que una pareja con diferencia de edad es viable y si hay amor no pasa absolutamente nada, resumen. Y ahora pienso que no, que hay muchos factores que sí que afectan. Uno, el más importante, es el momento vital», ha reconocido.