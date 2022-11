Laura Escanes y Álvaro de Luna, nueva pareja sorpresa

Los rumores eran ciertos. Justo un mes después de que Laura Escanes (26 años) anunciase su separación con el presentador Risto Mejide (47), ha sido fotografiada besándose apasionadamente con el cantante Álvaro de Luna (28) en una escapada a Tenerife.

El nuevo romance de la 'influencer', a la que se relaciona con el cantante desde hace varias semanas, llega acompañado de polémica, pues la revista 'Lecturas', encargada de desvelar la exclusiva, asegura que ambos estarían juntos desde antes de la ruptura con Risto Mejide. Y además, añade que durante su relación con el presentador, Laura habría estado con el Youtuber Míster Jägger.

«Ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días». Con estas palabras la 'influencer' ponía punto y final a una relación de más de siete años y una hija en común, Roma, de 3 años. Ahora, Laura, que todavía no se ha pronunciado al respecto, parece que ha encontrado el amor de nuevo.

Él, Álvaro de Luna, es el exvocalista del grupo musical 'Sisinati', que en 2020 se disolvió y empezó su carrera en solitario. Su última canción, parece toda una declaración de intenciones hacia la 'influencer'. «Aunque a veces me escondes, yo sé que lo nuestro es real. Somos tú y yo, aquí no importa nadie...«, canta con intensidad en esta balada. »Salgo contigo sorteando coches, evitando que nadie nos vea«, aseguran los versos de 'Tu nombre'.