La saga conquista la música y el baile

La familia, siguiendo la estela de su madre, Marta, con una amplia trayectoria profesional en el mundo artístico, pero no hay que olvidar a Sarah, la pequeña de la casa. C7 ha querido conocer sus inquietudes, sus proyectos y sus sueños. Esta joven de 29 años de edad ha desarrollado su actividad profesional, principalmente en el canto y el baile, pero su formación ha sido muy extensa.

«La verdad es que no he parado. Desde baile a azafata de vuelo, actriz de doblaje, canto, etc. Todo lo que he podido tocar lo he hecho. Ahora estoy aprendiendo habilidades de circo, de momento le doy a los zancos. Jajaja», añade. Y es que en la actualidad está inmersa «en un proyecto teatral personal con mi chico, que es artista de circo, también colaboro en el cuerpo de baile de El Hormiguero y trabajo con un magnífico guitarrista cantando versiones acústicas, y además estoy metiendo la cabeza en el mundo de las actividades de team building -construcción de equipo-, que es un término colectivo para definir un conjunto de actividades que busca formar equipos de alto desempeño y mejorar las relaciones interpersonales dentro de un grupo».

