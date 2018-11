La revolución de las tallas se viste de ‘hashtags’

Las curvas no están reñidas con la moda y la belleza, sino todo lo contrario

Una de las más famosas instagrammers es la modelo plus size Katie Sturino. Una bloguera muy conocida por imitar los looks de estrellas tan famosas como Beyonce, Dakota Johnson o Jessica Alba entre muchas otras. Sturino no solo reproduce los estilismos de dichas estrellas a la perfección, sino que los adapta perfectamente a tallas más grandes, acompañando sus fotografías con hashtag #supersizethelook, para demostrar que las curvas no están reñidas con la moda y la belleza, sino todo lo contrario. Pero ahora, su lucha body positive ha crecido exponencialmente gracias al movimiento #MakeMySize que, gracias a un hashtag, se ha viralizado en los últimos meses, y que comenzó en las stories (publicaciones de 24 horas de duración) en el perfil de Instagram de Katie. «He empezado un nuevo hashtag (y con ello una revolución) para intentar hacer llegar a los diseñadores que queremos que hagan nuestras tallas (#MakeMySize)». La bloguera lanzó así la idea a todos sus seguidores, demostrando en sucesivas publicaciones como ropa, aparentemente de su talla, resultaba imposible.

«¡Por favor, menciona una marca que quieras que fabrique en tu talla a continuación! ¡Así empieza el movimiento #MakeMySize!», animó Katie a sus followers en otra de sus publicaciones. La respuesta no se hizo esperar, y las redes se llenaron de publicaciones acompañadas de la etiqueta. Sea casualidad o no, junto a la viralización de este hashtag, empresas como Primark rediseñó sus tallas aumentando la disponibilidad hasta la talla 52 europea, que en sus tiendas equivale también a la 2XL. Por su parte, Zara anunció que ampliaría su tallaje hasta la XXL, aunque de momento las instagrammers se quejan de que, en la mayoría de sus tiendas, solo encuentran, con suerte, una L.