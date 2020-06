La fortuna de vivir en el paraíso

Sin prisas, pausado, amante de la naturaleza y enamorado de Canarias, su tierra. Así se muestra Adrián Vega, El Vega Life, este joven de Gáldar que ha sacado a la luz un nuevo tema, ‘Mi paraíso’, que se está convirtiendo en todo un acontecimiento previo al verano. Con más de 600.000 visualizaciones en Youtube, la canción de El Vega Life «está triplicando el número que tenía en anteriores canciones», destaca.

Desde la punta de Gáldar, con unas vistas de ensueño, El Vega Life ha disfrutado del confinamiento para «retomar un montón de cosas que tenía pendientes. He aprendido italiano y portugués, he compuesto seis canciones y hasta he visto ballenas», resalta.

Adrián lleva toda la vida cantando, pero a nivel más serio y con el nombre artístico de El Vega Life desde el año 2013. Esta pandemia le trastocó un poco sus planes, pero tenía claro que el tema ‘Mi paraíso’, que comenzó a grabar en enero, tenía que sacarlo antes del Día de Canarias. En la fase 2 acudió a La Graciosa y grabó el videoclip de una rumbita canaria muy pegadiza que contiene el estribillo popular del tema de Pololo -Manuel Negrín- ‘Vivo en un Archipiélago’.

«En la canción transmito el estilo de vida mío y el de los canarios, con el timple sonando, la guitarrita y nuestras playas, con las que nos sentimos identificados en este pequeño paraíso del Atlántico». Ha grabado las canciones con mayor tranquilidad y este parón que ha sufrido el mundo «servirá para concienciarnos y parar la máquina capitalista. Nos hemos detenido y los animales salen a la calle y tenemos un mundo más limpio, debemos luchar por eso», destaca una persona que siente pasión por la música, con coger olas, con ir rompiendo muros en su casa para ir acondicionándola y al que le gustan los sonidos orgánicos latinos.