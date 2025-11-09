Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo UD Las Palmas - Racing de Santander: Segunda parte en juego con un marcador que huele a sentencia
Kim Kardashian EP

Kim Kardashian revela el resultado de su examen para ser abogada

La empresaria lleva seis años preparándose para seguir los pasos de su padre

Joaquina Dueñas

Domingo, 9 de noviembre 2025, 14:27

No pudo ser. Kim Kardashian ha confesado que «todavía no es abogada». La empresaria lleva años preparándose para seguir los pasos de su padre, Robert George Kardashian, conocido por ser amigo y uno de los letrados de O. J. Simpson. Tras obtener el título de Derecho, el pasado verano se presentó al Bar Exam, la exigente prueba que le permitirá ejercer como abogada y cuyo resultado acaba de anunciar. «Bueno... aún no soy abogada, solo interpreto a una muy bien vestida en la televisión», comenzó el comunicado que publicó en sus stories de Instagram. «Llevo seis años en este camino del derecho y sigo con todo hasta aprobar el examen de abogacía. Sin atajos, sin rendirme: solo más estudio y aún más determinación», anunció para continuar agradeciendo «a todos los que me han apoyado y animado hasta ahora». «Quedarme corta no es un fracaso, es motivación. Estuve tan cerca de aprobar el examen y eso me impulsó aún más. ¡Vamos!», concluyó.

La empresaria reveló en 2019 que un año antes había empezado a hacer una pasantía en un bufete de abogados con sede en San Francisco, una fórmula para evitar seguir el itinerario de estudios universitarios tradicionales que puede llevarse a cabo en California y en otros estados de Estados Unidos. En 2021, aprobó el examen de acceso a la abogacía, también conocido como examen para estudiantes de primer año, y ya a principios de 2025, Kim superó el Examen Multiestatal de Responsabilidad Profesional, imprescindible para ejercer en California. El próximo objetivo, sacar adelante las 200 preguntas con multirrespuesta de Bar Exam que no ha conseguido aprobar en el primer intento.

