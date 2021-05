Kiko Rivera, demoledor con Isabel Pantoja «Prefiero morirme sin abrazar a mi madre si no cambia», afirma el Dj JOAQUINA DUEÑAS Miércoles, 26 mayo 2021, 15:36

Dolido y decepcionado, describe Jorge Javier Vázquez a Kiko Rivera en una entrevista que el presentador de ´Sálvame' ha hecho la hijo de Isabel Pantoja para la revista 'Semana' en la que el hijo de la tonadillera se muestra implacable llegando a asegurar: «Prefiero morirme sin abrazar a mi madre si no cambia». Unas duras declaraciones que dan buena muestra del momento por el que pasa la relación o, más bien, ausencia de la misma. El Dj desmiente la venta de su parte de Cantora y reconoce que hubo un intento de acercamiento por parte de su madre al que no accedió porque ella pedía verlo a solas y él temía «ablandarse».

En la entrevista, Kiko recuerda que la cantante le debe unos cinco millones de euros y aunque parece que le ha propuesto en varias ocasiones opciones para llegar a un entendimiento, no habría logrado respuesta alguna. A pesar de todas las cuestiones económicas, una de las cosas que más dolería al artista es el comportamiento de su madre con sus hijas aunque parece que la sevillana llama a Irene Rosales, la madre de las niñas, para hablar con ellas.

Kiko hace un repaso a su familia, incluyendo a su prima Anabel y a su tío Agustín. De la primera sospecha que pudiera estar manipulada por Isabel Pantoja: «Aquí hay algo. No sé si es manipulación de mi madre o que está pasando por un mal momento». Del segundo, lo tiene claro, aunque no está en su ánimo que entre en prisión, lo ha denunciado por estafa y por apropiación indebida y no piensa hacer nada para frenar las consecuencias que puedan derivarse.

El hijo del malogrado 'Paquirri' ha recibido el apoyo expreso de su hermana que tras conocer el contenido de la entrevista le ha escrito para decirle que puede tomar todas las decisiones que considere. Así lo ha explicado la joven en el programa 'Ana Rosa' en el que colabora donde se la ha podido ver algo nerviosa por la situación.