«Júntate con alguien que te haga crecer»

Bien pagao fuiste y muy cruel», dice la nueva versión que Beatriz Luengo lanzó el 8-M sobre la conocidísima copla 'La bien pagá'. «Me apetecía agarrar esa canción y llevarla a la actualidad. Porque ya está bien de que nos digan que nos mantienen», protesta esta cantante acostumbrada a crear polémica con sus críticas a ciertas letras del reguetón, y capaz también de dar un portazo en un estudio de grabación por negarse a cantar un estribillo que decía: «Riégame con tu manguera la noche entera». Con la misma contundencia que ataca el machismo o defiende la libertad en Cuba en 'Patria y Vida', Luengo reivindica ahora, junto a Yotuel Romero, su marido, la vida en familia y el trabajo en equipo a través de un tema titulado 'GPS' en el que también aparecen sus hijos.

«Nuestro amor es un GPS, por más que intentemos alejarnos volvemos otra vez», dice la letra. Beatriz lo explica. «Yotuel y yo llevamos juntos desde el 2003, o sea 19 años. Y lo de alejarnos y acercarnos es cierto porque ambos vivimos viajando. De repente yo vuelvo de Colombia y él se va para México. Vivimos en un GPS constante. Estamos recalculando todo el rato». Gala y Dalí son para ella un ejemplo de trabajo en equipo. «Las personas somos válidas en nuestra individualidad pero somos más maravillosas en lo que podemos aportar a los demás. Y a mí Yotuel me ha aportado muchísimo en mi crecimiento personal. Siempre lo digo: júntate con una persona que te haga crecer», proclama esta cantante, bailarina, escritora, compositora y ganadora de tres Grammy Latinos.

Él cubano y ella madrileña, Beatriz y Yotuel coincidieron por primera vez en la serie 'Un paso adelante'. Les tocó besarse en una escena y ella le mintió diciendo que tenía novio por miedo a que el fogoso caribeño se pasara de la raya. «Cuando conocí a Yotuel yo aún no había terminado de pintar mi barco y él ya había recorrido miles de puertos, ja, ja, ja», recuerda Luengo divertida. Hoy residen en Miami y tienen dos hijos, D'Angelo, de cinco años, y la pequeña Zoe de apenas diez meses, a quien su hermano «muy americanizado» ha rebautizado en inglés como 'Sowi'.

Luengo defiende que hay que separar el amor de pareja del amor a los hijos. «Yo quiero estar con mi marido mientras me siga mirando y sienta que me pongo nerviosa porque no sé si tengo bien pintado el rímel. No porque tengamos dos críos. Nosotros no nos amamos por obligación ni por necesidad. Nos amamos porque realmente… Va a sonar un poquito fuerte, pero yo es que no sé vivir sin Yotuel. Y no porque lo necesite, sino porque soy mejor con él».

Los Romero Luengo aparecen en su nuevo videoclip en versión familiar, recostados en una cama junto a sus pequeños... «Los expongo muy poco y la gente que me sigue en redes lo sabe», puntualiza la cantante. En este caso aceptó porque los niños estaban «en un entorno de arte». Todo ocurrió de una forma natural... «Estábamos grabando el vídeo y mientras me retocaban yo le daba pecho a Zoe. Luego, cuando se hizo el montaje, Yotuel decidió añadir esos momentos de 'backstage' familiares».

Bodas rocambolescas

Casados dos veces en Las Vegas, las bodas de esta pareja han sido bastante rocambolescas. Para empezar, él le pidió formalmente matrimonio en 2007 ante sus padres en Madrid, con una cena en el legendario tablao 'Casa Patas', bailando flamenco... «Fue maravilloso. Nos íbamos a casar por la iglesia», recuerda ella. Pero ese año a Yotuel le dieron dos Grammy. «Y de la misma emoción me dijo: '¿Qué? ¿Nos casamos esta noche aquí en Las Vegas?' -relata Luengo-. Y yo, emocionada también, le respondí: 'Pues venga'. Y ahí que nos casamos, con Elvis como testigo».Decidieron que más adelante volverían a casarse con más ceremonia y boato, vestido de novia incluido. Pero llegaron las nominaciones a los Grammy por 'Patria y Vida', esa canción que la pareja compuso durante el confinamiento «como desahogo» y que terminó convertida en himno del anticastrismo. Un fenómeno social de tal calibre que hasta el presidente Biden solicitó reunirse personalmente con Yotuel.De nuevo en Las Vegas, la pareja no pudo resistirse... Intentaron planearlo mejor. Ella tenía su traje de novia. «Pero al final el cura nunca llegó, nos tuvo que casar un amigo nuestro judío y al Elvis que nos pusieron se le despegaban las patillas», recuerda Luengo entre risas. Sin embargo, al día siguiente, la pareja recibía dos Grammy Latinos. «Así que hemos decidido casarnos todos los años», bromea la madrileña.