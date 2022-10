Julio José Iglesias, enamorado de Vivi Di Domenico, una modelo brasileña

Hace un año y medio saltaba la noticia del divorcio de Julio José Iglesias que resultaba toda una sorpresa. Ahora, el cantante ha encontrado de nuevo el amor al lado de una modelo brasileña, Vivi Di Domenico, con la que lleva saliendo cinco meses. Tan ilusionado está el hijo de Julio Iglesias con esta nueva relación que ya la ha presentado con un reportaje en exclusiva para la revista '¡Hola!'.

Se conocieron a través de unos amigos comunes de su primo Álvaro Castillejo y llevan cinco meses juntos. Estuvieron un tiempo viéndose en grupo hasta que él decidió dar el primer paso y pedirle una cita. «Tuve la gran fortuna de que me dijera que sí», cuenta el hijo de Isabel Preysler que no descarta volver a casarse ya que tiene muchas esperanzas puestas en este noviazgo. De hecho, reconoce que le gustaría ser padre, «es una experiencia que no me gustaría perderme», asegura.

Actualmente ella vive en México y él en California por lo que ya están pensando en trasladarse a vivir juntos. La opción que barajan es que sea ella la que se mude a Estados Unidos. Mientras tanto, aprovechan siempre que pueden para encontrarse ya que los dos están muy acostumbrados a viajar y no les da pereza hacer los kilómetros que sean necesarios para compartir su tiempo. Cuando no puede ser, el teléfono es su mejor aliado. La modelo confiesa que no le gusta lo vivir tan lejos el uno del otro pero han sabido organizarse. Además, espera poder cumplir su deseo de convivir pronto.

Vivi ya ha tenido oportunidad de conocer a parte de la familia de Julio. De hecho, el verano pasado viajaron a Madrid donde se encontraron, además de con Isabel Preysler, con dos de las hermanas de él, Ana Boyer y Tamara Falcó. La brasileña quedó encantada con esta visita y califica a la madre y a las hermanas de su novio como «maravillosas».

No podía faltar en la extensa exclusiva algún comentario sobre Tamara y el trance que está viviendo actualmente tras la ruptura con Íñigo Onieva: «Lo que tengo que decir es que Íñigo ha perdido a una mujer maravillosa», defiende el cantante. «Tamara merece otro tipo de hombre que esté a su altura», continúa y considera, al igual que la marquesa de Griñón, que es mucho mejor que este episodio haya sucedido antes de la boda.

También habla sobre el estado de su padre, Julio Iglesias, con el que dice que habló recientemente: «Está de maravilla», afirma. Según cuenta, el intérprete de 'Hey' está «muy activo» y «deseando volver a los escenarios». Y es que Julio José ha sacado la vena artística de su padre, incluso en sus últimos espectáculos ha decidido incluir algunas de sus canciones adaptándolas a su propio estilo, todo con el beneplácito de su progenitor.