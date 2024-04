Juan Avellaneda desvela que Máximo Huerta fue su «primera pareja»

Juan Avellaneda y Máximo Huerta estuvieron juntos. Es más, el exministro de Cultura y Deporte fue la primera pareja del diseñador de moda, con el que se lleva 12 años. Así lo ha confesado el también estilista en el podcast La mala reputación, conducido por el periodista Nacho Gay.

La relación tuvo lugar sobre 2009, y nueve años después, en 2018, la revista Lecturas aseguró que Huerta y Avellaneda habían estado juntos durante más de un año, pero ninguno de los protagonistas lo confirmó, quedando como un rumor.

«En todo tu currículum amoroso anterior solo he encontrado una referencia famosa, conocida, que es Máximo Huerta. ¿Máximo Huerta fue tu pareja?», ha preguntado sin rodeos Gay a Avellaneda durante su conversación en el podcast. «De esto yo te paso palabra. Es alguien al que tuve mucho cariño y tuve mucho aprecio. Bueno, fue mi primera pareja», ha confesado el diseñador.

«Ya cuando has cortado con alguien… De los ex tampoco hay que hablar. Es divertido si tienes 'hate' (odio), pero no es el caso, pobre», ha intentado zanjar el tema Avellaneda, a lo que Gay ha contestado: «Entonces, ¿acabasteis bien?». «Sí», ha sido la respuesta del estilista, que ha explicado que no se hablan ni mantienen ningún tipo de relación actualmente.

Avellaneda ha sorprendido al desvelar la relación ya que es muy discreto con su vida personal, aunque se sabe que está casado desde 2022 con Sergio Corbera, con el que mantiene una relación desde hace más de una década. De él ha contado que tiene dos hijas de una anterior relación y ya es abuelo.