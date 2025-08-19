Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Joaquín Torres, sobre su ruptura con Raúl Prieto: «Me ha dejado»

El arquitecto da detalles de la ruptura con su todavía marido

María Moreno

Martes, 19 de agosto 2025, 12:31

Este lunes saltaba la noticia de la ruptura entre Joaquín Torres y Raúl Prieto tras conocerse que ya llevan un tiempo sin vivir juntos e, incluso, habían dejado de seguirse en redes sociales. Ahora, ha sido el propio arquitecto el que ha confirmado la noticia y, con la sinceridad de la que siempre ha hecho gala, no ha tenido reparos en asegurar que ha sido el director de programa de televisiñon quien le ha dejado.

«Él dejó la relación hace poco más de tres meses», ha asegurado a El Español, a quien ha dado sus primeras declaraciones respecto a al ruptura. «Esto es algo que iba a llegar en algún momento. Entiendo que somos personas con cierta notoriedad y que esto es noticiable. Tenía que salir a la luz tarde o temprano», comenta sobre que ayer sus nombres acaparasen los titulares de las revistas.

«No se nos ha ocurrido enviar un comunicado porque no creo que Raúl o yo tengamos tanta trascendencia. No somos tan conocidos. Hemos terminado y hemos dejado que las cosas caigan por su propio peso», ha señalado respecto a no habe hecho pública su separación, que para el arquitecto «ha sido un palo muy grande. No lo puedo ocultar: aún no estoy bien», ha afirmado sobre una situación que aún está asimilando porque «que te deje tu pareja, a la que has querido tanto, no es nada fácil».

Respecto a una reconciliación, ya que no es la primera vez que se darían una segunda oportunidad tras su mediática boda en 2023, se muestra rehacio. «Lo dudo mucho. No estoy abierto a una reconciliación ahora mismo», aunque no cierra las puertas a regresar con Prieto: «Quizás aún sea pronto... solo han pasado unos cuatro meses. Sé que no se puede decir nunca 'de este agua no beberé', pero ahora no me veo en la tesitura de retomar nada».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salvan a una mujer que estaba subida a una torre eléctrica de alta tensión en Las Palmas de Gran Canaria
  2. 2 Un sueldazo para alquilar: ¿Cuánto tiene que dedicar de su salario en cada barrio?
  3. 3 La MetroGuagua arrasa más de 300 árboles
  4. 4 «Vi un equipo con energía, pero el día que estén Viera, Sandro, Kirian y Jesé...»
  5. 5 Mogán habilitará playas para perros
  6. 6 Muere Juan Padrón, exdirigente del fútbol tinerfeño y nacional
  7. 7 La viñeta de Morgan de este martes 19 de agosto
  8. 8 El mal de altura también alcanza a Luis García
  9. 9 Quejas por ruido en Las Palmas de Gran Canaria: «Hay noches que ha sido insoportable»
  10. 10 Iván Gil confirma que su lesión es seria: «Nos vemos en unas semanas»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Joaquín Torres, sobre su ruptura con Raúl Prieto: «Me ha dejado»

Joaquín Torres, sobre su ruptura con Raúl Prieto: «Me ha dejado»