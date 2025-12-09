Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Jessica Bueno en sus redes sociales. Instagram

Jessica Bueno contesta tajante a Jota Peleteiro sobre su hijo Fran

El exfutbolista confesó que su relación con el hijo de Kiko Rivera se había enfriado

Joaquina Dueñas

Martes, 9 de diciembre 2025, 15:48

Comenta

Jessica Bueno ha sido tajante en su respuesta a las declaraciones que el pasado viernes Jota Peleteiro hizo sobre la relación que mantiene con su primogénito, Fran, fruto de su romance con Kiko Rivera. El menor tenía apenas seis meses cuando la modelo y el futbolista comenzaron su convivencia. El matrimonio tuvo otros dos hijos y los tres se criaron como hermanos. De hecho, Peleteiro aseguró que «lo que yo he pagado en mes y medio lo ha pagado él (en alusión a Kiko) en doce años», en referencia al desinterés que habría tenido el hijo de Isabel Pantoja respecto a su primogénito. En esa misma línea, afirmó que no solo no pagaba, sino que hubo meses en los que ni siquiera llamó por teléfono al niño.

Sin embargo, tras la separación de Jessica Bueno, el deportista confesó durante la entrevista que concedió en '¡De Viernes!' que la relación entre ellos se había enfriado. A este respecto, la modelo ha sido clara: «El cariño y respeto de un niño hay que ganárselos», ha expresado. «Es un niño mayor que se va haciendo adolescente y va siendo consciente de todo», ha subrayado. Sobre las revelaciones que hizo sobre el convenio alcanzado por la expareja que tiene dos hijos en común, no ha querido hacer ninguna valoración. «Todo el mundo queda retratado con sus actos, no tengo nada más que decir al respecto», ha zanjado.

