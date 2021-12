Jesé y Aurah, al borde de la ruptura

Aurah y Jesé Rodríguez han tenido una relación de subidas y bajadas constantes, muchas de ellas aireadas en las redes sociales. Tras su reconciliación, los nubarrones han vuelto sobrevolar a la pareja. La pareja se mostraba feliz en las redes junto a su hijo Nyan, aunque en los últimos días parece que la relación está al borde, una vez más, del abismo. La modelo e 'influencer' ha estado unos días desconectada de las redes porque no lo estaba pasando bien.

Este viernes ha vuelto a su canal de Mtmad donde ha explicado a sus seguidores el motivo de su ausencia. «Mi vida personal ahora está un poco desconfigurada porque ni yo misma puedo explicarles bien que ha estado pasando. Ahora no lo entenderéis, pero las próximas semanas sí. Me he visto sobrepasada y traicionada por todo lo que estaba pasando y por gente en la que había decidido confiar. Ahora mismo no puedo decir nada más porque ni yo misma puedo asimilar bien toda la información que me ha llegado de todos lados y lo estoy digiriendo», ha comenzado explicando.

Parece que una de las razones para este último enfado ha sido un viaje a Ibiza. «De un día para otro sabéis que mi vida cambió, algunas personas estaban de a cuerdo y otras no. Ahora he tenido una vida como en familia en la que había muchos planes. Tenía un viaje a Ibiza con amigos y familiares. Yo en ese viaje había puesto mucha ilusión porque llevaba años sin viajar, tenía un montón de ganas. Pero antes de Ibiza había una parada que teníamos que hacer porque mi pareja tenía unos asuntos que hacer. De repente de un día para otro yo no fui a ese viaje, y eso lo entenderéis en mi próximo capítulo de Mtmad», ha añadido.

Ruíz ha dejado caer que Jesé no se preocupa por el hijo de ambos, una situación que le está pasando factura a la joven. «No como porque no me entra nada, hago deporte pero no duermo nada por las noches al tener que estar con mi hijo, por eso estoy perdiendo tanto peso. A hora mismo estoy haciendo yo las noches y los días. Le llevo al colegio, le llevo a terapia… Cuando el padre de mi hijo no está me condena a mí misma porque yo tengo que hacerlo todo y no puedo dormir bien», ha señalado.

A todo esto se suma el hecho de que Jesé no le haya abonado su participación en el vídeo de su último single 'Tu favorito'. «Yo lo hice porque supuestamente me pagaba un dinero, pero la verdad es que nunca me lo pagó. Aunque sea mi pareja, es mi trabajo, porque mi imagen es mi trabajo. Pero bueno, a ver si algún día me lo paga», ha explicado la canaria muy dolida en su canal de Mtmad.