Jennifer Lawrence da a luz a su primer hijo Siguiendo la habitual discreción de la actriz, no se conoce el sexo del bebé

Jennifer Lawrence ha dado a luz a su primer hijo junto al galerista Cooke Maroney. Hasta el momento no ha trascendido si ha sido niño o niña, en la línea de la discreción que ha venido siendo la nota predominante en la pareja. Tampoco se ha confirmado la fecha exacta del nacimiento que ha sido en Los Ángeles, según ha informado el portal de noticias TMZ en exclusiva.

Las primeras imágenes en las que se apreciaba un incipiente embarazo de la intérprete se tomaron en septiembre del año pasado pero no se pudo confirmar hasta la promoción de la película 'No mires arriba' cuando el avanzado estado de gestación no dio lugar a dudas.

En cualquier caso, apenas se ha pronunciado al respecto y solo lo ha hecho para dejar claro que no piensa compartir públicamente su maternidad ya que pretende salvaguardad la privacidad de su hijo en todo lo posible. Lawrecen y Maroney comenzaron su relación en junio de 2018 y les bastaron ocho meses para comprometerse. Después de casarse en 2019 y ahora han dado la bienvenida a su primer hijo.