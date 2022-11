Jennifer Aniston explica por primera vez por qué no ha podido ser madre Aunque actualmente no tiene «ningún remordimiento», confiesa que fue un proceso muy doloroso

«Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo». Así de clara ha sido Jennifer Aniston al hablar por primera vez sobre sus dificultades para ser madre y sobre las presiones que vivió por no tener un hijo. Lo ha hecho en una cuidada entrevista en la revista 'Allure'. La actriz asegura que actualmente no tiene «ningún remordimiento» al respecto, incluso se siente en cierto modo «aliviada», pero confiesa que hubo un tiempo en el que fue «realmente duro» y «lo intentó todo» para ser madre.

Durante los cinco años que estuvo casada con Brad Pitt, entre el 2000 y el 2005, los comentarios respecto a su maternidad arreciaron y se hicieron especialmente intensos después de separarse, más aún cuando él comenzó su relación con Angelina Jolie con la que tuvo seis hijos, tres adoptados y tres biológicos. Entonces se dio por hecho que no querer tener descendencia había sido la principal razón del final de su matrimonio. Algo que Jennifer ha calificado de «absolutas mentiras». «No tengo nada que esconder en este punto», ha dicho. «Yo sí que traté de quedarme embarazada. Era un camino, el de tener hijos, lleno de desafíos», ha destacado.

Y aunque reconoce que « me importaba mi carrera», confiesa que intentó ser madre y que se sometió a tratamientos de fertilidad sin éxito durante una época que tilda de «muy dura». Mientras intentaba una y otra vez quedarse embarazada, tenía que escuchar las críticas públicas que suponían que estaba priorizando su carrera sobre su familia y que la tachaban de «egoísta». «Años y años de especulaciones…Fue realmente duro. Estaba sometiéndome a fecundación in vitro, tomando tés chinos, de todo. Lo intenté todo», ha relatado. «Habría dado lo que fuera por que alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor'. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado», ha reconocido.

Duelo superado

Tras tantos años de especulaciones y comentarios, se entiende que la protagonista de 'Friends' se sienta más a gusto consigo misma actualmente, a sus 53 años, que cuando era más joven. De hecho, establece el peor momento al final de los 30 y principios de los 40. Superada aquella etapa no tiene remordimiento alguno por no haber sido madre. «Pasé muchos años protegiendo mi historia con la fecundación in vitro. Soy muy protectora con estas partes porque siento que hay muy poco que puedo guardar para mí misma. El mundo crea narrativas que no son verdad, así que yo puedo contar la verdad. Es como si estuviera saliendo de hibernar. No tengo nada que esconder», ha afirmado.

«Ahora me siento mejor que nunca, incluso más que cuando tenía veinte, treinta o cuarenta y pico años. Las mujeres tenemos que dejar de decirnos cosas horribles a nosotras mismas. Porque tendrás 65 años algún día y lo que habrás de pesar será: 'Pues estaba estupenda a los 53'», ha reflexionado.

Así, en estos años, Jennifer se ha reconciliado con su yo de la treintena pero también con su madre, con la que tenía un vínculo complicado. Entre sus objetivos ha estado resolver los distintos asuntos que tenía pendientes desde la infancia y que habían influido en su visión de las relaciones. «No quería emparejarme con alguien hasta que parte de ese trabajo estuviera hecho. No sería justo», ha valorado. Ahora se siente preparada para una relación, aunque no tiene interés en casarse de nuevo.

La ruptura con Brand Pitt fue una sorpresa para el gran público que veía en su matrimonio una pareja idealizada. De hecho, algunos de sus seguidores siguen hoy en día apostando por una posible reconciliación. Lo cierto es que los dos actores tienen hoy en día una relación muy buena tal como se ha podido comprobar en sus encuentros públicos como cuando coincidieron en los SAG Awards de 2020, donde se dieron un gran abrazo delante de todos los presentes.