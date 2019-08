Isabel Pantoja, jurado de ‘Idol Kids’

La tonadillera, antes de concursar en el programa de supervivencia, firmó un contrato millonario con la cadena por el que no solo confirmaba su asistencia al programa presentado por Lara Álvarez, sino diversos formatos que nunca se desvelaron.

Ya se ha emitido por primera vez el espacio publicitario que anuncia ‘Idol Kids’, el nuevo programa de Mediaset que tratará de jóvenes talentos y que contará con la presencia de Isabel Pantoja como parte del jurado.Parece que la tonadillera ya forma parte de la gran familia de Telecinco y ahora que ha enterrado el hacha de guerra con la cadena que tan mal la trató -como bien ella ha defendido públicamente- puede que no solamente la veamos en este nuevo espacio, ¿se sentará la reina de la copla en Sábado Deluxe?.

Lo cierto es que su paso por Honduras le ha venido muy bien tanto física como mentalmente ya que, como podemos observar en el anuncio de promoción de Idol Kids, no solamente está más morena, también está rejuvenecida y es que las relaciones con sus compañeros de concurso han provocado que la cantante vuelva a vivir lo que tanto tiempo llevaba sin hacer.

De esta manera, Isabel Pantoja va a permanecer en la gran pantalla como nunca antes lo había hecho, La cantante está completamente decidida a salir de las cuatro paredes de su casa (Cantora) porque se siente renovada y con ganas de dar a su público lo que se merece.

Además, recordemos que una vez que regresó a España tras su paso por Supervivientes 2019, ella misma confesó que no se esperaba para nada ese aluvión de halagos y gestos de cariño por parte de los espectadores: «Sabía que la gente me quería pero no tanto». Por tanto, se puede decir que estamos ante la nueva Isabel Pantoja.